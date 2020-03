Coronavirus, caos in Serie A: Parma e Spal si gioca

E' arrivata la decisione di Lega Serie A e Figc, il match di Serie A Parma-Spal si giocherà alle ore 13.45 mentre tutte le altre partite della giornata prenderanno al via regolarmente, nonostante l'emergenza Coronavirus.

La Serie A è sempre più nel caos. Dopo lo stop richiesto dal presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi erano arrivate a metà mattinata le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora che aveva chiesto alla Figc la possibilità di sospendere le partite di campionato in questo momento delicato per il Paese.

L'inizio della giornata calcistica era dunque previsto in un'atmosfera surreale allo stadio Tardini di Parma. A pochi minuti dall'inizio, proprio quando era tutto pronto arriva il colpo di scena l'arbitro Pairetto ordina alle squadre del Parma e della Spal di rientrare negli spogliatoi, in attesa di comunicazioni, posticipando l'inizio del match di 30'. Frenetici a quel punto i contatti tra Lega Serie A e Figc. Tra mille dubbi e incertezze arriva la decisione finale di dare il fischio di inizio alle 13.45. Le squadre sono a a quel punto rientrate in campo per un nuovo riscaldamento in attesa del fischio di inizio.

La Lega Calcio ha in ogni caso stabilito che Sampdoria-Hellas Verona e Milan-Genoa scenderanno regolarmente in campo alle ore 15.00. Tutto confermato anche per il big match di questa sera tra Juventus e Inter. Alle 18.00 è prevista Udinese-Fiorentina, mentre domani il Sassuolo affronterà il Brescia.

