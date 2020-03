Coronavirus, il gesto di CR7: converte i suoi hotel in ospedali d'emergenza

Cristiano Ronaldo è subito volato in Portogallo dopo la vittoria contro l'Inter per stare vicina alla madre Dolores che qualche giorno prima era stata colpita da un ictus. Il 35enne di Funchal nella giornata di ieri ha pubblicato un post di solidarietà in questo momento difficile: "Il mondo sta vivendo un momento davvero difficile, che richiede massima attenzione da parte di tutti noi. Oggi vi parlo non come un giocatore di calcio professionista, ma come un figlio, come un padre. È importante seguire le istruzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per capire come affrontare al meglio l'emergenza".

Il posto del fuoriclasse della Juventus si è poi concluso con un augurio al compagno di squadra Daniele Rugani, contagiato dal covid-19, e a tutti quelli che stanno lottando e a medici e infermieri che stanno facendo di tutto per arginare questa pandemia: "La difesa della vita va oltre ogni diverso tipo di interesse. Vorrei offrire tutta la mia solidarietà a coloro che stanno lottando contro il virus, come il mio compagno di squadra Daniele Rugani. Il mio continuo supporto va agli splendidi professionisti che stanno mettendo in gioco le loro vite per salvare tutti noi".

Dalle parole ai fatti

Tanti calciatori, società e vip in questi giorni hanno fatto donazioni ingenti alle strutture ospedaliere e anche Cristiano Ronaldo ha voluto fare la sua parte con un grande gesto. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, l'ex attaccante di Manchester United e Real Madrid infatti avrebbe deciso di convertire i suoi hotel in ospedali d'emergenza per fronteggiare questa grave pandemia. Le strutture potranno essere utilizzate in maniera completamente gratuita dai malati di covid-19 visto che medici, infermieri e personale verranno infatti pagati da Crisitano Ronaldo.

Anche in Portogallo, infatti, l'emergenza coronavirus sta diventanto un grave problema con gli ospedali che sono ormai al collasso e ogni aiuto per aumentare i posti letto e le cure ai malati può essere cruciale per salvare delle vite e accelerare la lotta contro il contagio. Il gesto di CR7 va ad unirsi ai grandi gesti di Juventus, Inter, Milan, Roma, Giorgio Armani e tanti altri personaggi che stanno facendo di tutto per rendersi utili in questi momenti davvero difficili per il mondo intero.

