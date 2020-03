Coronavirus, lady Nainggolan: "Situazione difficile, sono senza farmaci"

La moglie di Radja Nainggolan, Claudia Lai, sta lottando da mesi contro un tumore: "Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo", questo il commento di una donna molto forte ma spaventata da questa durissima prova a cui l'ha sottoposta la vita.

Il post per sensibilizzare

Claudia ha deciso di esporsi in prima persona sul tema riguardante l'emergenza da coronavirus con un post su Instagram davvero significativo nei confronti di medici ed infermieri che stanno lavorando h24 per arginare il problema: " Grande solidarietà a tutti i medici e a tutti gli operatori di area oncologica che, al fianco di tutti gli operatori sanitari, stanno affrontando o si preparano ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus" , questa una prima parte del messaggio di lady Nainggolan.

La Lai ha poi continuato parlando della sua situazione da immunodepressa: "Il momento è difficile per noi pazienti oncologici e non solo. A oggi mi ritrovo a non trovare farmaci importanti per le mie cure e come me chissà quante persone si trovano nella medesima situazione. È inevitabile contrarre qualsiasi tipo di malattia poiché abbiamo difese immunitarie pari a zero. A me me pare de sogna...".

Tanti sportivi, calciatori e loro compagne si sono espressi in merito ad un tema che purtroppo è diventato serio e d'attualità in Italia e nel mondo. Da qui al 3 aprile ci si augura che la situazione vada a migliorare perché per tornare alla normalità serve seguire tutte le indicazioni del caso fornite dal ministero della salute.

