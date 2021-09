Cosa c'è davvero dietro la lite tra Szczesny e Rabiot

HENRI RABIOT Dall’analisi dell’autografo di Rabiot emerge un carattere piuttosto vivace, energico ed esuberante che lo rende senza dubbio rapido nei movimenti e capace di affrontare con sicurezza e tempestività la battaglia per emergere calcisticamente. Ma come sempre nel mondo dello sport la tensione e la voglia di diventare qualcuno e mantenere la supremazia è forte e nei momenti di maggiore tensione, come quella che nella squadra si sta vivendo, possono avvenire momenti di nervosismo con spunti di aggressività sia sul campo, come vediamo spesso, sia nello spogliatoio. Un soggetto, con un temperamento sanguigno come quello di Rabiot, può accendersi facilmente, ma con altrettanta facilità spegnersi, come senz’altro sarà avvenuto con Szczesny.

SZCZESNY Dall’analisi della firma del portiere della Juventus emerge un temperamento bilioso, atto ad investire nello sport non solo l’energia vitale, di cui sembra essere ben dotato, ma anche lo spirito combattivo che se all’inizio non risultava evidente, col tempo si è andato strutturando fino a raggiungere un livello elevato. È vero però che, forse anche per un sottofondo d’insicurezza interiore, il rischio per lui è sempre stato quello di lasciarsi prendere la mano da una presunta tranquillità. Non è facile e persino inutile il confronto tra attaccante e portiere: ogni calciatore ha un suo personale modo di porsi e d’imporsi, a seconda soprattutto del suo temperamento innato. È risaputo quanto la società torinese, già fin dai tempi dell’Avvocato di cui feci l’analisi anni fa, ci tenga all’immagine e quanto tenda ad inculcare tale concetto in ogni atleta. È come se, entrando in questa società calcistica, venisse imposto un cliché da rispettare sia per garantire l’appartenenza sia per ottenere risultati di eccellenza. Il pericolo per Szczesny è dovuto alla sua sensibilità per cui se non dovesse essere valutato correttamente potrebbe demotivarsi e commettere errori anche ingenui.



