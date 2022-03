"Ho il Covid...": ma la moglie di Veretout organizza un party

Il Covid non frena il party della moglie di Jordan Veretout. Pur essendo risultata positiva Sabrina Morelos, nota appunto per essere la consorte del centrocampista della Roma, non ha rinunciato a festeggiare il suo 29esimo compleanno con amici e parenti.

Il fatto è accaduto a Monaco, dove la giovane influencer, tra l’altro incinta, dopo aver scoperto di aver contratto Omicron, non ha voluto far passare nel dimenticatoio il giorno più importante dell’anno. Superando, pertanto, ogni norma e invito delle autorità all’isolamento, avrebbe invitato non solo presso il suo appartamento la parrucchiera e l’estetista, ma tutte le persone con cui avrebbe un legame affettivo.

Le immagini, però, non sono passate inosservate ai suoi 227mila follower su Instragram e agli oltre 1 milione di seguaci su Tik Tok. Più di qualche messaggio in cui veniva criticata la scelta della bellissima showgirl originaria di Nantes. Discussi gli scatti senza alcuna mascherina, i baci per gli auguri e l’ironia rispetto ai provvedimenti decisi per frenare la pandemia.

Sabrina Morelos addirittura, tramite una storia, ha fatto sapere di aver avuto i brividi e il mal di testa prima del party. La stessa, inoltre, a un seguace che l’aveva criticata per la decisione poco prudente ha risposto che con il Covid “bisogna imparare a convivere, tanto vale vivere normalmente. Abbiamo visto che la mascherina è inutile” . Un’ulteriore provocazione, poi, è stato il video con l’amica mentre tossiva e diceva “non abbiamo altra scelta che stare insieme” .

Una prima e dura reazione ai festeggiamenti, comunque, potrebbe arrivare proprio da Trigoria. Bisognerà, infatti, capire come José Mourinho reagirà alla scelta della moglie di Veretout, che comunque resta negativo. Non ci sono scatti che immortalano il giocatore coinvolto nei festeggiamenti, il quale salvo imprevisti si allenerà già da domani nuovamente con la squadra.

Secondo la giustificazione della moglie del centrocampista della Roma tutti gli invitati al party non solo erano stati avvertiti della positività, ma già erano stati in contatto con lei nelle ore precedenti al compleanno.