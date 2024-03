Il ct Spalletti tra caccia al 9 e uno schema modello Inter

Domani sera comincia la prima e unica settimana azzurra a disposizione di Luciano Spalletti per preparare il prossimo europeo. Ha a disposizione due sfide, concentrate in poche ore, da disputare dall'altra parte del mondo, negli Usa, contro Venezuela ed Ecuador, tra giovedì e domenica 24 marzo, per cementare il clima del gruppo prima di tornare alle vicende del campionato. Tra i tanti quesiti annotati sul taccuino del ct ce ne sono almeno tre che avrebbero bisogno di risposte rassicuranti. Il primo, e forse anche il più urgente di tutti, è quello noto da troppo tempo: e cioè la ricerca di un centravanti che offra garanzie. Il declino di Immobile e la tormentata maturità di Scamacca sono i confini dello stretto sentiero sul quale si muove Spalletti. Se pensiamo che le prime della classe (serie A) - Lautaro dell'Inter, Giroud del Milan, Vlahovic della Juve, Zirzkee del Bologna e così via il mesto elenco di attaccanti stranieri dominatori della scena tecnica, ndc - non hanno proposto nulla di utile, bisogna tornare a Retegui del Genoa e Raspadori del Napoli per recuperare una candidatura, facilitata in quest'ultimo caso dalla presenza appunto in panchina del principale protagonista dello scudetto napoletano.

Seconda candidatura da battezzare, alla luce anche di eventuali sviluppi del caso Acerbi: qui la scelta ora è tra il torinista Buongiorno e il romanista Mancini convocato tra l'altro dopo la partenza dell'interista dal ritiro azzurro. Da ricordare infine che con l'infortunio di Domenico Berardi, a Spalletti manca una collaudata alternativa per l'eventuale 4-3-3 a Chiesa: Orsolini e Zaniolo possono lanciare lo sprint decisivo. Infine c'è la questione legata al sistema di gioco. Nel provino romano prima di volare negli Usa c'è stata una esercitazione dedicata alla difesa a 3, soluzione che può venire utile avendo tra i convocati Di Marco, Udogie, Bellanova e Cambiaso esperti del 3-5-2: il successo della formula Inter può diventare l'asso nella manica di Spalletti?