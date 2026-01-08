Se la fredda Signora si scopre romantica

Nello spazio di quattro giorni e di due partite, la Juventus si è umanizzata. Dando libero sfogo al sentimento, alla passione e al desiderio di lasciarsi andare, come in realtà non è spesso accaduto da queste parti, dove la razionalità della casata prende il sopravvento sulle emozioni. Anche per questo, forse, il cinematografico e pirotecnico addio di Del Piero alla Signora è entrato dritto nella storia: perché era stato spontaneo e fortemente voluto da chi era allo Stadium, non tanto da chi abitava la stanza dei bottoni.

Ecco allora che assume un altro valore quanto accaduto prima di Juve-Lecce e nel finale di Sassuolo-Juve. Quando, per cominciare, Danilo è tornato allo Stadium richiamato da Chiellini (oggi dirigente, in passato compagno di squadra) per ricevere il giusto omaggio da parte del suo pubblico e della società che ha confermato di portare nel cuore: "La Juve non è per tutti così il brasiliano -. Ringrazio le persone che in questo momento hanno preso in mano la situazione", sostanzialmente tirando le orecchie a Giuntoli e Thiago Motta. Poi, due sere fa, la vittoria al Mapei Stadium con David protagonista: calcisticamente resuscitato, il canadese è stato quindi sommerso da abbracci e pacche sulle spalle, al punto che persino Spalletti è corso ad abbracciarlo con un gesto che è andato ben al di là del tradizionale aplomb sabaudo e juventino: il tecnico di Certaldo ha anche dato qualche buffetto e qualche scherzoso calcio nel sedere ai propri giocatori, in particolare a Miretti.

E ha pure subìto il "furto" del cappellino da parte di Pedro Felipe, difensore brasiliano della Next Gen presente in panchina ma in quel momento in campo con tutti i compagni: scene non proprio da Juve, ma scene di sport. Finalmente umano.