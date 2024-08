David Neres e Napoli adesso ci siamo. Conte, pure Gilmour

Ascolta ora 00:00 00:00

Via libera. La Juventus è pronta a chiudere un doppio colpo: in arrivo Teun Koopmeiners a centrocampo e Nico Gonzalez come esterno d'attacco. Due affari ormai in dirittura d'arrivo, visto che si attende solo il lasciapassare da parte di Atalanta e Fiorentina, ovvero i due club proprietari dei cartellini. Partiamo da Nico: l'arrivo di Gudmundsson dal Genoa in maglia viola (ieri visite mediche e la firma sul contratto fino al 2029) avrà l'effetto di sbloccare la cessione dell'argentino. La Vecchia Signora lo aspetta a braccia aperte: operazione da 30 milioni di euro complessivi in prestito oneroso con obbligo di riscatto; mentre per Gonzalez contratto fino al 2029 da 3,6 milioni. Il fatto che Palladino non l'abbia convocato per la prima di campionato oggi a Parma rappresenta il segnale definitivo di come l'avventura del Diez in Toscana sia ormai ai titoli di coda.

Gli stessi che stanno per calare dopo un triennio stellare tra Koop e la Dea. Prima però i nerazzurri devono prendere il sostituto: nel mirino O'Riley (Celtic) e Samardzic (Udinese). Non appena ci sarà l'arrivo di un centrocampista i nerazzurri libereranno l'olandese per la Juve. Affare da 57 milioni (bonus inclusi); mentre il numero 7 si legherà ai bianconeri con un contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione più premi. Gli incroci (pericolosi) di mercato tra Juventus e Atalanta non sono mica finiti: entrambe, infatti, vogliono accaparrarsi il centrale Kalulu in uscita dal Milan. Giuntoli da 5 giorni ha l'accordo col Diavolo per un prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto a 14 più altri 3 di bonus. L'ingresso in scena dei bergamaschi, però, può sparigliare le carte visto che Kalulu nella difesa a 3 gasperiniana potrebbe trovare più spazio e una maggior valorizzazione.

Riflessioni in corso. Le medesime che stanno accompagnando da tutta la settimana Paulo Dybala. La Roma l'ha scaricato agli arabi dell'Al-Qadsiah per 18 milioni, ma la Joya non sembra convinta di volare nel campionato saudita, nonostante i 90 milioni in 3 anni che potrebbe guadagnare. D'altronde - si sa - i soldi non fanno la felicità. Deve pensarla così pure Romelu Lukaku che pur di riabbracciare il suo vecchio maestro Antonio Conte è disposto a ridursi l'ingaggio.

Il Napoli stringe col Chelsea per riportare il belga in Italia, intanto gli azzurri sono in chiusura per il centrocampista Gilmour (dal Brighton per 12 milioni più bonus) e l'esterno Neres (foto, dal Benfica per 28 milioni). Colpi che saranno finanziati dalla cessione di Osimhen.