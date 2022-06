Dazn cambia: ecco i nuovi prezzi per vedere la Serie A 2022/23

Dazn ha comunicato a tutti i suoi abbonati le variazioni delle tariffe per vedere il calcio in streaming in vista della stagione calcistica 2022/23, con il pacchetto della piattaforma che ovviamente è trainato da tutte le partite di Serie A, di cui 7 a giornata in esclusivae gli altri 3 in co-esclusiva su Sky.

I prezzi e la doppia utenza

La principale modifica sarà l'inaugurazione di una versione "Plus" che consentirà la doppia visione in contemporanea da luoghi differenti. Nell'abbonamento base, infatti, lo si potrà fare soltanto dalla stessa rete domestica, ovvero dalla stessa linea wi-fi.

Fino a questo momento il costo mensile di Dazn era di 29,99 euro a utente, senza limiti di dispositivi abbinati e con l'unica soglia di due visioni in contemporanea. L'introduzione di Dazn Plus, invece, in arrivo a settembre, costerà 39,90 e permetterà la visione tramite due dispositivi in contemporanea da reti differenti (e il limite di dispositivi registrati sale da 2 a 6).

"L'account di Dazn - si legge nella comunicazione - è personale e non può essere condiviso. Solo chi vive con te può usare il tuo account Dazn, secondo le modalità prescritte". Ufficialmente, quindi, non è consentita la condivisione del profilo con amici e parenti non conviventi. Gli abbonati possono recedere dal contratto, senza costi, entro 60 giorni.

Dazn interviene dunque sul tanto discusso tema della doppia utenza con un repricing. La pratica della concurrency usata inizialmente dalla stessa piattaforma anche come motivazione d’acquisto importante si è rivelata alla fine deleteria, avendo contribuito in maniera decisiva al 20% di media di utilizzi fraudolenti riscontrati dalla piattaforma.

Non a caso, già dallo scorso novembre erano in partenza le lettere agli abbonati per comunicare lo stop alla concurrency già dalla stagione allora in corso, garantendo la possibiltà di recesso. Soltanto un'ondata di proteste aveva sostanzialmente rimandato la decisione, ora arrivata.

Tim e Dazn in negoziazione

A preoccuparsi per l’impatto della concurrency era stata da subito comunque anche la Lega Serie A, in allarme per l'abbattimento, nei fatti, del valore dell'asset diritti Tv. In sostanza il valore dell’abbonamento offerto alla clientela di 29,99 euro al mese risultava nei fatti abbattuto della metà. Il tema ha però riguardato - e preoccupato - anche Tim, che ha messo sul piatto 340 degli 840 milioni all'anno sborsati da Dazn, senza ottenere i risultati sperati.

Nel frattempo su un altro versante gli occhi sono puntati sulle discussioni per ridefinire gli accordi fra Tim e Dazn. Stando a quanto trapelato finora dovrebbe venir meno l’esclusiva garantita a Timvision della app Dazn su set-top-box (niente Sky Q o Vodafone Tv finora, per intendersi). Sky viene data alla finestra così come Amazon. Ma per ora sono ancora rumors in attesa che si svelino le strategie dei vari competitors.

