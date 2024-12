De Ketelaere vede "doppio" e regala un Natale in vetta

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Principe Charles veste i panni di Santa Claus e regala con una doppietta da urlo all'Atalanta il primo Natale da sola in vetta alla classifica. Un risultato storico maturato al termine di una sfida complicata e che vede la truppa di Gasperini avere la meglio su un ottimo Empoli grazie alla doppietta di De Ketelaere, incoronato dal tecnico «secondo gol straordinario», e inframmezzata dall'acuto del solito Lookman. Undici vittorie di fila che hanno proiettato la Dea dal quintultimo posto di fine settembre alla vetta della Serie A.

Nessuna sorpresa nelle formazioni iniziali con entrambi i tecnici che puntano sui migliori a disposizione: Gasp schiera il tridente De Ketelaere-Retegui-Lookman; mentre D'Aversa risponde con la coppia-gol più giovane del campionato Esposito-Colombo (44 anni in due). Parte forte la Dea con Vasquez che dopo 300 secondi nega a Djimsiti la gioia del gol. Al primo affondo l'Empoli passa in vantaggio: i toscani sfruttano una dormita difensiva dei padroni di casa (terzo gol stagionale subito sugli sviluppi di una rimessa laterale): Gyasi serve Henderson che mette in mezzo per l'accorrente Colombo. Et voilà: l'1-0 è servito grazie alla conclusione mancina della punta scuola Milan. Piove sul bagnato in casa Atalanta con Retegui che si ferma per un problema alla coscia. A rischio la sua presenza in Arabia a inizio gennaio per la Final Four di Supercoppa Italiana. Gasperini al posto dell'italo-argentino inserisce Zaniolo per cercare la rimonta, che prontamente si materializza. Cross di Zappacosta dalla sinistra sul quale si avvita e incorna di testa da centravanti di razza De Ketelaere per il suo quarto centro in campionato. Trovato l'1-1 i bergamaschi continuano ad attaccare a caccia del sorpasso. Solo il palo nega la gioia del gol al quarantunesimo a Djimsiti. Poco male, allo scadere della prima frazione di gioco arriva il 2-1 atalantino grazie all'acuto di Lookman, che festeggia nel migliore dei modi il Pallone d'Oro africano vinto lunedì.

Nella ripresa il copione non cambia, con la Dea padrona del campo e l'Empoli a pungere di rimessa. Grassi viene agganciato in area di rigore da Djimsiti: per il Var è calcio di rigore. Dal dischetto è implacabile Esposito che fissa il punteggio sul 2-2.

Quando la gara sembra destinata al pareggio De Ketelaere sale in cattedra e trascina la Dea alla vittoria con una progressione da urlo conclusa dalla rasoiata mancina, che si infila all'angolino. Doppietta personale, la terza stagionale (sesta nel 2024), e Natale in vetta da sola per l'Atalanta. Napoli e Inter sono avvisate: i nerazzurri non vogliono smettere di sognare. Per il tricolore ci sono anche loro.