De Laurentiis è il momento di guardarsi allo specchio

Talvolta il presidente del Napoli sembra dubitare di se stesso. Assolutamente stupefacente nei suoi dubbi. Adl è un uomo geniale, certo incapace di non stupire e ieri ne ha dato ennesima dimostrazione. Parlando del Napoli e del futuro allenatore ha esordito concedendo la benemerenza a chi si occupa di queste cose: «Ragazzi miei, quanto siete coesi nella vostra incosciente stupidità?». Eppoi ha spiegato: «Capisco che dovete riempire i titoli, che tutti devono campare, ma ci vuole serietà, professionalità e...». Ora è vero che stupidità non va considerato come contrario di intelligenza e che una corrente di pensiero psicologico ha sostenuto che la stragrande maggioranza delle persone siano stupide, però qualche distinguo va posto. Ecco, sentire Adl rivolgere patente di stupidità a chi cerca di interpretarne pensieri e movimenti è già stupefacente: come se vivesse lui in chissà quale mondo, un marziano capitato per caso sulla terra. Questo è il mondo, così va, quelle sono le necessità e le logiche dell'informazione. Si, è vero, si può avere incosciente stupidità nel fare il proprio mestiere, ma è sempre meglio di chi non vuol guardarsi allo specchio. Che dire, per esempio, di un presidente incapace di trattenere il proprio tecnico dopo un successo atteso 33 anni? Solo incoscienza o c'è altro? Era così difficile venire a patti con un interesse comune? E magari aggiungiamoci la partenza del manager che gli ha scovato i giocatori attori di questo successo. Senza dimenticare che se partisse pure Osimhen, il centravanti che ha fatto tintinnare gol e speranze, i titoloni non sarebbero gradevoli per il regista di tanto spreco di bontà calcistica. Certo: Osimhen porterebbe danari, gli altri due solo il fastidio di un addio. Ma la stupidità tocca solo a chi narra, interpreta, insomma a chi deve campare. Chi semina eppoi disperde è un benemerito, che stupisce a sua insaputa.