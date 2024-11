De Zerbi, il caso Papin e quei veleni a Marsiglia

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un nuovo caso Papin che agita la Francia. Non più quello delle due sorelle Christine e Lea, cameriere e assassine che nel 33 fecero fuori, a Mans, i loro datori di lavoro ma la storia ambigua di Jean Pierre Papin, pallone d'oro nel 1991, attaccante illustre del Milan e storia forte dell'Olympique di Marsiglia. JPP ha denunciato di avere ricevuto minacce da due tipi che, a bordo di una motocicletta, gli si sono avvicinati intimandogli di fare i bagagli e di lasciare Marsiglia. Da quel giorno tre automobili della polizia stazionano davanti a casa dell'ex attaccante che è il responsabile della squadra riserve dell'OM. Qualcuno sostiene che Papin si muova negativamente alle spalle di Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique, ma lo stesso ex milanista ha smentito qualunque dissidio con il tecnico italiano, De Zerbi, ieri in conferenza stampa, ha reagito duramente alle voci maligne ribadendo di avere un ottimo rapporto con Papin il quale ha però chiarito che il vero responsabile di questa situazione avvelenata e velenosa è Ali Zarrak, osservatore del club legato a Mehdi Benatia, ex Roma e Juventus, che è dirigente del settore tecnico designato dal presidente Pablo Longoria. Al centro del contenzioso è l'impiego di giovani calciatori che Papin avrebbe dovuto utilizzare sollecitato da continue pressioni da Ali Zarrak per ragioni evidenti, circolazione di denaro non sempre ufficiale, commissioni per i procuratori, il mondo buio che ha preso in mano il mercato del football e che a Marsiglia ha trovato territorio fertile, con aspetti criminali. Zarrak starà lontano dalla squadra, girerà per l'Europa, il presidente Longoria ha risolto, per ora, il problema ma le minacce a Papin sono oggetto di inchiesta della Gendarmerie.

Bandits à Marseille è uno splendido libro scritto dall'indimenticabile Eugène Saccomano, ne fu tratto il film Borsalino interpretato da Delon-Roch Siffredi e Belmondo-François Capella. Non si esclude un remake, pallottole e pallone.