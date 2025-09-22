Dea (senza big) mata il Toro. Cairo contestato

Lookman può attendere: la Dea, seppur priva di Scamacca e De Ketelaere, sbanca con un rotondo 3-0 il campo del Toro, dove il popolo granata rilancia la contestazione nei confronti del presidente Cairo. Una passeggiata per la truppa di Juric che archivia la pratica già nel primo tempo, calando il tris tra il 31' e il 38' grazie alla doppietta di uno scatenato Krstovic inframmezzata dal primo acuto in Serie A di Sulemana, ovvero colui che ha giocato proprio nel ruolo e al posto di Lookman. Tanto che il nigeriano ha rimesso piede in campo solamente a 3 minuti dalla fine e a gara già chiusa. Nel finale, infatti, l'ingresso di Zapata aveva rivitalizzato i padroni di casa, che però hanno visto schiantarsi tutti i velleitari tentativi di rimonta contro la saracinesca atalantina Marco Carnesecchi, capace anche di parare il secondo rigore nel giro di una settimana tra Champions e A. Un'impresa riuscita tra gli italiani solo da Gigi Buffon che nel 2003 aveva respinto il tiro dagli 11 metri di Fiore in Lazio-Juve 0-0 per poi ripetersi il mercoledì successivo in Coppa contro Figo in Juve-Real. Tanta roba per un portiere che si sta meritando un posto da protagonista anche in Nazionale. Tempo al tempo. Intanto se lo godono i Percassi. E così ora l'Atalanta è tornata a marciare a vele spiegate dopo il duplice successo a suon di gol contro Lecce e Toro.

Sabato l'esame di maturità sul campo della Juve per capire se pure quest'anno i bergamaschi potranno raggiungere i primi posti. Magari contando su un Lookman protagonista come dichiarato da Juric: "Speriamo torni presto in forma e ci dia una grossa mano". Infine ieri il capitano nerazzurro De Roon ha tagliato il traguardo delle 400 presenze.