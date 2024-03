Derby il 22 aprile. La festa scudetto dell'Inter può arrivare di lunedì

La festa scudetto dell'Inter di Inzaghi (nella foto con Pioli) potrebbe arrivare di lunedì. Oggi la Lega di A - con 24 ore di ritardo sulla data prevista in segno di rispetto per la scomparsa del dg della Fiorentina Barone - renderà noti anticipi e posticipi delle prossime tre giornate, l'ultima delle quali avrà in programma il derby con il Milan, da molti indicato come il match point del titolo nerazzurro. Un derby che avrebbe avuto come collocazione naturale la domenica sera, ma che si giocherà che si giocherà lunedì 22 aprile alle 21 venendo incontro alla richiesta del club rossonero che giovedì 18 sarà in campo all'Olimpico contro la Roma per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Non essendo impegnato nelle semifinali di Coppa Italia (il 23 e 24), ecco la richiesta di slittamento che dovrebbe essere accordata con il benestare della società nerazzurra. «Milano riesce ad assorbire il problema dell'ordine pubblicoe il Prefetto si è detto disponibile», ha confermato l'head of competition della Lega Andrea Butti. Slittamento anche per lo spareggio Champions Roma-Bologna (lunedì 22 alle 19)

Nessun problema anche sullo slot tv del lunedì sera, condiviso sì da Dazn e Sky, ma essendo Milan-Inter un "pick" (scelta) di Dazn, è necessario che il match sia trasmesso solo da quest'ultima. E c'è il precedente di Lazio-Udinese, la sfida di serie A posticipata al lunedì e trasmessa solo da Dazn. Da definire anche le date delle altre due stracittadine del massimo campionato: Roma-Lazio si giocherà quasi sicuramente alle 18, come avvenuto negli ultimi anni, e domenica 7 aprile; Torino-Juventus potrebbe essere calendarizzato sabato 13 sempre alle 18.

Resta poi il problema del recupero di Atalanta-Fiorentina, visto che tutti gli slot di aprile sono occupati. Il recupero sarà così a maggio.