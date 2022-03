Derby di Roma, scatta l'allarme per gli ultras filorussi in arrivo dalla Bulgaria

Scatta la massima allerta in occasione del derby Roma-Lazio, in programma domenica pomeriggio allo stadio Olimpico. Sotto la lente le tifoserie straniere in arrivo nella Capitale: sono attesi in particolare un gruppo di ultras bulgari, tifosi del Levski Sofia e storicamente filorussi.

Resta dunque altissima la soglia della preoccupazione. Per il derby l'Olimpico sarà pieno al 75% e già da qualche giorno le forze dell’ordine stanno monitorando con attenzione possibili messaggi filo russi. Gli ultras del Levski Sofia, da tempo gemellati con gli Ultras Lazio, un gemellaggio anche di carattere politico, raggiungeranno Roma nel numero di circa cinquanta unità. Per l'occasione i tifosi biancocelesti starebbero preparando uno striscione in cirillico per ricambiare la gentilezza di quelli del Levski, che in occasione del loro recente derby con il Cska Sofia hanno omaggiato i laziali. I bulgari ostentano un’ideologia filorussa, condivisa anche da parte dei biancocelesti. Nel 2018 prima della trasferta in Ucraina per l’Europa League, i laziali esposero una bandiera del Donbass. Un gesto dopo il quale fu impedito loro di andare in trasferta.

La guardia resta alta e non potrebbe essere altrimenti, anche se il grosso dello zoccolo duro della tifoseria laziale è stata decimata da Daspo e arresti e non sembrano arrivare segnali particolarmente allarmanti dal fronte opposto, tuttavia non è escluso che nei punti più caldi possano verificarsi degli incidenti. Il piano sicurezza verrà messo a punto dalla Questura nelle prossime ore. I controlli scatteranno già sabato e interesseranno non solo l'area dello stadio ad ampio raggio ma anche il centro storico e le zone della movida dove potrebbero incontrarsi supporter delle opposte tifoserie.

Sorvegliati speciali i punti caldi attorno all'Olimpico: ponte Duca d'Aosta e Ponte Milvio per evitare contatti tra tifosi delle due squadre che accederanno all'impianto sportivo dai lati opposti. Monitorati in queste ore anche i canali social. Non solo bulgari, perché in Curva Nord potrebbero prendere posto anche i polacchi del Wisla Cracovia, gli inglesi del West Ham e gli spagnoli del Real Madrid. Anche nella Curva Sud romanista ci saranno ospiti: i greci del Panathinaikos, gli spagnoli dell’Atletico Madrid e i croati della Dinamo Zagabria.

