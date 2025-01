A Diavolo e Signora piace Kolo Muani, attaccante del PSG

Ascolta ora 00:00 00:00

Le strade di Juventus e Milan sono pronte a incrociarsi di nuovo sul mercato dopo il faccia a faccia di Riad nella Semifinale di Supercoppa Italiana. Entrambe le big nostrane hanno messo gli occhi per potenziare i rispettivi reparti offensivi su Kolo Muani. L'attaccante francese è pronto a lasciare il PSG in questa finestra di mercato in prestito, visto che ha rotto col tecnico Luis Enrique. Sergio Conceiçao lo conosce bene dai tempi del Nantes e ha dato il suo benestare al tentativo del dt Moncada. Sulla punta classe 1998 è in pressing anche Giuntoli che vorrebbe consegnarlo a Thiago Motta. In Francia hanno anche ipotizzato uno scambio di prestiti con Dusan Vlahovic, ma al momento l'ipotesi resta complicata da realizzare seppur il serbo sia tutt'altro che incedibile dalle parti della Continassa. In casa bianconera continua il casting per rinforzare la difesa: fari puntati su Hancko (Feyenoord), Araujo (Barcellona) e Antonio Silva (Benfica); mentre per il milanista Tomori è arrivato il veto di Conceiçao che intende puntarci come testimoniano le gare da titolare contro Juve e Inter. A proposito del Diavolo: per Okafor prende quota la pista Lipsia. Denari utili per finanziare il mercato in entrata.

Oltre a Muani i rossoneri aspettano di capire se il Manchester United intende contribuire al pagamento dell'ingaggio di Rashford in maniera sostanziosa; mentre per la mediana resta caldo il nome di Bondo (Monza). Molto attivo il Napoli che aspetta Danilo (ormai in rottura con la Juve tanto che si allena a parte ed è fuori rosa) e prenota per la prossima stagione il centrale Ghilardi del Verona. I partenopei ieri hanno anche chiuso lo scambio di portieri col Cagliari tra Caprile e Scuffet. Quest'ultimo arriva in azzurro in prestito secco; mentre l'ex Empoli si accasa in Sardegna in prestito con diritto di riscatto (8 milioni). Scatenata la Fiorentina che si assicura dal Napoli il centrocampista Folorunsho in prestito con diritto di riscatto (8 milioni). La società di Commisso per la difesa resta in pressing su Pablo Marì (Monza): pronto un biennale per lo spagnolo, che spinge per tornare alle dipendenze di Palladino. Futuro in bilico a Firenze, invece, per Ikonè e Kouamè che possono partire; mentre per Parisi i toscani hanno detto no alle proposte del Como, che ha ingaggiato il porriere Butez (Anversa) e l'esterno offensivo Diao (Betis). Ora i lariani aspettano il terzino destro Fresneda in prestito dallo Sporting e stanno provando a riportare in Italia l'ex romanista Matic dal Lione. Dulcis in fundo l'Inter che si lecca le ferite post sconfitta in Supercoppa, ma non appare intenzionata a mutare strategia per la finestra di trattative invernali. I nerazzurri sono pronti a restare così, salvo ulteriori infortuni e rinviano gli investimenti alla prossima estate.

Nel mirino calciatori giovani con grandi potenzialità all'insegna del possibile player trading: il preferito in tal senso resta il gioiellino del Como Nico Paz, per il quale sono già stati allacciati i contatti nelle scorse settimane.