Diavolo tutto su Gimenez. Tomori in uscita

Aria di rivoluzione in casa Milan. Nelle ultime 72 ore di trattative i rossoneri potrebbero, infatti, completare numerose operazioni tra acquisti e cessioni. Il grande obiettivo del Diavolo resta sempre il goleador messicano Santiago Gimenez: offerti 32 milioni più bonus al Feyenoord, che ne vuole di più per cedere il proprio gioiello. Lavori in corso per sbloccare l'affare, coi contatti sull'asse Milano-Rotterdam che sono proseguiti fino a tarda notte. In uscita anche il centrale Tomori che può andare al Tottenham per 30 milioni (in prestito con obbligo di riscatto): la sua partenza potrebbe spalancare le porte di Milanello a un giovane difensore tra Goglichidze (Empoli), De Winter (Genoa), Antonio Silva (Benfica) e Mosquera (Valencia).

E non finisce qui: in partenza Okafor, la cui cessione può liberare un posto in rosa a Joao Felix. Il suo agente Jorge Mendes è in Italia e vuole portarlo in rossonero in prestito dal Chelsea. Intanto si registrano le prime crepe nel rapporto tra Conceicao e i giocatori: una tensione che preoccupa anche alcuni dirigenti che monitorano con attenzione il comportamento, in campo e fuori, dell'allenatore portoghese. Nelle ultime ore al Milan sono arrivate due ricche offerte: Pioli avrebbe voluto portare Leao in Arabia Saudita all'Al Nassr, ma il Diez lusitano ha rifiutato. Idem Theo Hernandez che non è apparso solleticato dalle avance del ricco Como. Restando in ottica derby l'Inter aspetta il sì di Zalewski.

Restando in Lombardia: doppietta del Monza che prende Camarda (in prestito per 18 mesi dal Milan) e Castrovilli (dalla Lazio fino a giugno). Un doppio innesto che libera Daniel Maldini per l'Atalanta: operazione da 13 milioni, anche se il 50% finirà nelle casse del Milan. L'acquisto del figlio d'arte classe 2001 darà vita a un effetto domino, visto che Nicolò Zaniolo dirà addio ai bergamaschi per ripartire dalla Fiorentina col placet del Galatasaray titolare del cartellino. La Viola intanto ha nel mirino anche Fagioli della Juventus. Offerto un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, che i bianconeri vorrebbero diventasse un obbligo allo scattare di determinate condizioni. La Vecchia Signora continua la caccia a un difensore centrale e aspetta una risposta dal Lens per Kevin Danso. Proposto ai francesi un prestito oneroso da 2,5 milioni più 1,5 di bonus. Sul giocatore c'è anche in pressing il Rennes di Ricky Massara, che ha messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto che potrebbe garantire 24 milioni nelle casse dei giallorossi.

Restando in tema di difensori: frenata per il passaggio di Comuzzo dalla Fiorentina al Napoli.

Commisso, infatti, chiede 40 milioni per privarsi del proprio gioiello. Infine si è conclusa la telenovela Casadei: a spuntarla per il giovane centrocampista del Chelsea è stato il Torino, che ha battuto la concorrenza di Lazio e Porto.