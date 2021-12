Dietrofront dell'Atalanta sulla maglia natalizia: ecco cosa è successo

Niente maglia natalizia per l'Atalanta nella sfida contro la Roma. A seguito delle roventi polemiche degli ultimi giorni, i nerazzurri non indosseranno il kit scelto per il Christmas Match 2021, dodicesima edizione dell'iniziativa benefica promossa dalla società della famiglia Percassi.

Lo si apprende da una nota apparsa sul sito web del club orobico: "Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale". la decisione è arrivata dopo che nella notte a Zingonia, al centro Bortolotti, era apparso lo striscione con la scritta "La maglia è sbagliata, per rispetto non va indossata". Un messaggio chiarissimo, quello dei tifosi atalantini, che ha convinto la società a fare subito dietrofront.

Di fatto l'immagine che appare sulla parte bassa della divisa da gioco – e che doveva ricondurre a Bergamo Città Alta – è stata invece associata a un profilo di Torino, con tanto di Mole Antonelliana presente sullo sfondo. Addirittura il portale Footy Headlines ha spiegato di aver anche trovato l’immagine esatta utilizzata per la divisa, indicata come “Skyline Turin” su Adobe Stock.

La ricostruzione

Mercoledì scorso l'Atalanta aveva annunciato la maglia benefica che la squadra di Gasperini avrebbe indossata nel Christmas Match (una tradizione, in occasione dell'ultima gara interna prima del Natale, che dura ormai da 12 anni) di oggi contro la Roma.

Come da tradizione, infatti, le maglie natalizie usate dai giocatori finiscono all’asta e l’intero ricavato viene devoluto all'associazione “Amici della pediatria” (che opera presso l'ospedale di Bergamo). Al lancio del kit però avevano fatto seguito quattro giorni di polemiche, nonostante il contenuto benefico dell'iniziativa. La maglia non aveva assolutamente trovato il gradimento dei fan. Ed il motivo è presto detto. "La maglia è sbagliata, per rispetto non va indossata" , avevano lamentato, i tifosi atalantini scatenando un vero e proprio putiferio sui social.

La Joma, sponsor tecnico, aveva fatto chiarezza, rimandando al mittente le accuse: "È il profilo della città di Bergamo e non è riconducibile a nessun'altra città. Trattandosi di una stilizzazione, consapevoli che alcuni dettagli possano non rimandare in modo fedele all’immaginario collettivo, e soprattutto consci che vi siano molteplici rappresentazioni dello skyline di Bergamo, abbiamo voluto rappresentare un punto di vista specifico di Città Alta".

Nonostante la smentita dell'azienda spagnola, però l'Atalanta ha scelto di non utilizzare la maglia, chiudendo così la polemica, per la prevedibile felicità di tutti i tifosi nerazzurri.

