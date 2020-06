Dimitrov positivo al Covid-19: aveva giocato a Belgrado con Djokovic

Grigor Dimitrov è risultato positivo al test per il Coronavirus: il tennista bulgaro, attualmente al numero 19 del ranking Atp, in questi giorni era stato protagonista dell'Adria Tour, competizione organizzata da Djokovic.

Lo ha comunicato lo stesso Dimitrov, che parlando ai propri tifosi attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato di essere risultato positivo al test per il Covid-19 cui si è sottoposto nella sua casa di Montecarlo. Il tennista aveva partecipato all'Adria Tour, torneo di esibizione organizzato dal serbo Novak Djokovic. Oltre al bulgaro e al numero uno mondiale, a Belgrado, era sceso in campo anche l’austriaco Thiem, il tedesco Alexander Zverev e l’ex tennista serba, Jelena Jankovic. L’annuncio è via social: ''Ciao a tutti, voglio far sapere ai miei fan e amici che sono tornato da Monaco e sono positivo al Covid-19. Voglio assicurarmi che chiunque sia stato in contatto con me in questi giorni sia sottoposto a test e adotti le precauzioni necessarie. Mi dispiace così tanto per qualsiasi danno che avrei potuto causare. Sono tornato a casa ora e mi sto riprendendo. Grazie per il vostro supporto e per favore rimanete sani e salvi''.

Il caso

La positività di Dimitrov alimenterà di sicuro le polemiche già nate la settimana scorsa attorno all’assoluta mancanza di precauzioni anti-Covid nella tappa di Belgrado dell’Adria Tour, il circuito di esibizioni organizzato Djokovic che questa settimana fa tappa nella cittadina balneare di Zara, in Croazia. Il tennista bulgaro si era recato in Croazia per giocare durante questo weekend, partecipando alla partita di basket amichevole insieme con tutti gli altri tennisti contro la squadra di basket locale, ma era subito rientrato a Montecarlo dopo aver perso con Borna Coric il match d'esordio di sabato.

A Belgrado infatti non era stato predisposto nessun distanziamento tra partecipanti, staff o spettatori, pochissimi indossavano la mascherina e le tribune erano gremitissime. I raccattapalle porgevano gli asciugamani ai giocatori come sempre e si è assistito a numerosi contatti (il proverbiale dammi il cinque ndr) oltre ad abbracci tra gli atleti. È da notare tuttavia che gli organizzatori dell’evento di Belgrado non hanno violato alcuna norma sanitaria imposta dalle autorità serbe: tutto si è svolto nel pieno rispetto delle leggi locali ma di sicuro secondo modalità vietate dal protocollo obbligatorio, vincolante dalla ripresa della stagione. C'erano state grosse polemiche anche per una festa organizzata in una discoteca di Belgrado in cui le stelle del torneo erano stati visti a far baldoria senza alcuna regola di distanza.

Al momento però non è possibile stabilire se Dimitrov abbia contratto il virus a Belgrado oppure fosse già infetto prima di arrivare in Serbia. Tuttavia rimane da capire se questo rimarrà un caso isolato oppure altri partecipanti all’Adria Tour saranno stati contagiati al virus. Dominic Thiem ha fatto sapere di essersi sottoposto al test dopo essere rientrato in Austria la settimana scorsa, e di essere risultato negativo ma non ci sono ancora notizie per quanto riguarda gli altri.

Gli organizzatori del torneo Adria Tour hanno deciso di annullare la finale della tappa di Zara, programmata per stasera, in cui avrebbe dovuto giocare il numero uno del mondo nonchè promotore del torneo "balcanico", Novak Djookovic. La decisione è stata comunicata attraverso i canali social del torneo. "La star del tennis bulgaro Grigor Dimitrov si è verificata positiva al COVID 19, stasera a Monaco- si legge nel profilo Instagram di Adria Tour - Per precauzione e per proteggere la salute di tutti i partecipanti e visitatori, gli organizzatori del Team Adria hanno deciso di annullare la Finale dello spettacolo di tennis previsto per stasera".

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?