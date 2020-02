Djokovic, immerso in un ruscello ghiacciato: lancia la #Nolechallenge

Un minuto e quarantacinque secondi immerso in un torrente gelato, in Trentino, Novak Djokovic non smette mai di stupire e lancia la #Nolechallenge.

Con un video postato sul suo profilo Instagram, il campione serbo, recente vincitore degli Australian Open ed ospite al Festival di Sanremo, dove ha scambiato alcuni palleggi con il suo amico Fiorello, mostrando un'ottima conoscenza della lingua italiana, invita tutti i suoi follower a provare l'immersione in un torrente gelato chiamata Outdoor Ice Bath ma solo dopo essere mentalmente preparati.

''Io e Costantine (l'amico con il quale è riuscito nell'impresa ndr) siamo sopravvissuti a questo ruscello per 1 minuto e 45 secondi. La mentalità è tutto - spiega Nole - la pratica dei bagni di ghiaccio sembra folle lo so ma è davvero utile per allenare la mente e il corpo. Attraverso varie tecniche come la respirazione possiamo calmarci abbastanza da affrontare condizioni estreme come questa e combattere più efficacemente lo stress quotidiano nella nostra vita. Uso i metodi di wim e li trovo utili per la mia vita in generale''. "Mente sulla materia. Cervello sul corpo. Consiglio a tutti di esplorarlo e speriamo di affrontare questa sfida" . Il riferimento è a Wim Hof, atleta estremo olandese che sfida il gelo e teorizza il potere della volontà sul fisico. Di qui la sfida lanciata da Djokovic: ''Per coloro che odano servve un specchio d'acqua ghiacciata di inverno all'aperto e a corpo nudo entrare per la almeno la metà del corpo e retare almeno 1 minuto. Assicurati di fare le tue ricerche e preparati in quanto ciò può essere piuttosto pericoloso se non segui le linee guida di Wim''.

L'ennesima prova di forza interiore per il numero uno della classifica mondiale, che adora sciare e sta trascorrendo un periodo di vacanza in Trentino-Alto Adige. Giornate distensive in cui ne ha approfittato per far visita al Tennis Club Ortisei e palleggiare con i bambini della Val Gardena. Il campione serbo non smette di dimostrare la vicinanza con le nuove generazioni. Nella giornata di ieri l'account Twitter ufficiale dell’Atp ha infatti pubblicato video sorprendente, girato di sera e intitolato ''Amerete Djokovic per questo'' in cui lo si vede giocare a tennis con due bambini e un adulto per le strade di Belgrado. Una signora, dal balcone, assiste alla scena e riconosce il campione serbo urlando: ''È Djokovic''.

