La domanda "esoterica" di Pellegatti a mister Pioli

Allegri si era arrabbiato per la cravatta azzurra di Grassani su Dazn, questa volta ha perso col Monza è c'entra comunque una cravatta, quella gialla che Galliani ha regalato a Palladino dopo le due vittorie in stagione contro Allegri e che il collega ha sventolato come trofeo.

Su SportItalia c'è Tancredi Palmeri in diretta che intervista una donna scozzese che si apre il giubbotto e mostra il seno, lui prova a coprire il tutto mettendo le mani a paravento. In realtà era una tifosa degli Hearts e voleva solo mostrare un tatuaggio che aveva vicino alle parti hot ma che si poteva vedere in tv.

Molti tifosi della Juve hanno disdetto Sky e Dazn e magari sono contenti di non aver visto lo show del Monza, ma quelli andati allo Stadium possono avere l'abbonamento rimborsato da qualcuno?

Esperimento tecnologico per un calciatore dello Sparta Praga che ha giocato con una telecamera sul petto e ha permesso a tutti di «vedere coi suoi occhi». La dinamica del gioco fa capire poco di ciò che si vede, per una visuale nitida serve un punto di vista fisso: tipo Tatarusanu.

Sarri: «Mental coach? Non mi serve, sennò che cazzo ci sto a fare?!».

3 dall'Inter. 4 dalla Lazio. 5 dal Sassuolo.

Scala a Pioli.

Conferenza Spal. Giornalista fa una domanda all'allenatore: «Si è parlato di Karbo». De Rossi: «De Chi?!».

Carlo Pellegatti (nella foto) a Pioli: «La mia domanda è completamente esoterica».

Sportività commovente a Roma, i tifosi della Lazio chiedono «Rispetto per Zaniolo» con uno striscione.