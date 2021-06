Donnarumma-Psg, ci siamo: ecco quanto guadagnerà a Parigi

Il Psg ha deciso: sarà Gigio Donnarumma il prossimo portiere della squadra di Mauricio Pochettino e si giocherà il posto, pericolosamente, con il collega della Costa Rica Keylor Navas, fresco di rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2024. L'ormai ex estremo difensore del Milan è pronto a legarsi con un ricco contratto al club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi e questa è la grande vittoria di Mino Raiola dato che il suo assistito andrà a guadagnare 12 milioni di euro netti all'anno per cinque anni, 60 milioni di euro netti in totale, comprensivi di bonus facili da raggiungere.

Donnarumma è pronto a sottoporsi alle visite mediche e a firmare il contratto prima di iniziare l'Europeo con l'Italia giusto per avere la giusta serenità, minata dalle ultime due settimane con il Milan che l'ha di fatto messo alla porta. Il Psg sarà la nuova casa di Donnarumma, il club transalpino ha di fatto bruciato la concorrenza di Juventus e Barcellona che resteranno dunque intatte a livello di portiere con ter Stegen e Wojciech Szczesny che resteranno ben ancorati alla propria linea di porta.

Quello che poteva essere un tormentone estivo si è invece tramutato in un lieto fine per Gigio che giocherà con fuoriclasse del calibro di Neymar e Mbappé ma che non avrà vita facile dato che il suo agguerrito collega ha messo in bacheca ben tre Champions League, da protagonista, con il Real Madrid e non regalerà niente al giovanissimo collega 22enne.

La curiosità

Donnarumma non potrà indossare la maglia numero 99 nella prossima stagione perché infatti in Ligue 1 c'è il regolamento che parla chiaro. Nell'articolo 576, dedicato a nomi e numeri di maglia, si legge che sono interdette numerazioni fantasiose (esempio: 45 o 82) ed aggiunge, proprio in materia di portieri che i numeri 1, 16 e 30 sono esclusivamente e obbligatoriamente riservati ai portieri e come ultima opzione è possibile assegnare il numero 40". Mario Balotelli infatti non aveva potuto indossare il suo consueto 45. Navas ha il numero 1, Sergio Rico il numero 16, a Gigio non resta che il numero 30: ma di certo la sua prima preoccupazione sarà quella di farsi amare dai suoi nuovi tifosi e compagni di squadra ma soprattutto di prendersi da subito i galloni da titolari.

