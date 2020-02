Doppietta azzurra a Rosa Khutor: trionfa Brignone, seconda Goggia

Un'altra fantastica doppietta, Federica Brignone trionfa nel SuperG di Rosa Khutor davanti a Sofia Goggia, staccata di venti centesimi.

Il momento magico dello sci femminile italiano continua inarrestabile, con la quarta doppietta della stagione. Dopo giorni di cancellazioni e nevicate, sulla neve di Rosa Khutor in Russia, Federica Brignone si dimostra ancora una volta la migliore nel SuperG con il tempo di 1.25.33 davanti a Sofia Goggia, seconda in in 1.25.53. Una gara veramente eccezionale quella di Brignone, che ha sfruttato al meglio la parte alta del tracciato, molto adatta alle sue caratteristiche, facendo la differenza rispetto a tutte le avversarie. Federica ha commesso un errore sul piano centrale, per poi scatenarsi nel finale, dove ha compiuto un vero e proprio capolavoro con una linea semplicemente perfetta.

La doppietta azzurra si è completata grazie a Sofia Goggia, staccata di 20 centesimi, uno scambio di posti sul podio rispetto alla gara di St.Moritz, dove vinse la bergamasca per un solo centesimo. Un secondo posto molto importante per Goggia, che scendeva con una particolare protezione alla tibia dopo la brutta caduta di Bansko. In vantaggio nella parte alta ha commesso qualche imprecisione nella seconda parte di gara che l'ha portata a chiudere con un ritardo di venti centresimi sulla compagna di squadra. Sul podio ci sale anche la svizzera Joana Haehlen, che paga un ritardo di 34 centesimi da Brignone. L'elvetica precede la connazionale Corinne Suter e l’austriaca Stephanie Venier.

Con questa affermazione la Brignone centra il quarto successo di una stagione strepitosa (il 14esimo della carriera) e che ora la vede al primo posto della classifica di SuperG e addirittura sognare in quella generale, dove è seconda alle spalle di Mikaela Shiffrin (955 punti per l'azzurra contro i 1.225 dell'americana). La sciatrice valdostana passa in testa anche alla classifica generale di superG con 186 punti mentre è già al comando di quelle di gigante e di combinata. Per l’Italia è la quarta doppietta stagionale, oltre alla tripletta di Bansko. E il bilancio delle azzurre in questa stagione è già stratosferico: 7 vittorie e 20 podi totali. Ora la Coppa del Mondo si sposta in Germania, a Garmisch-Partenkirchen: sabato discesa e domenica superG, mentre quasi sicuramente venerdì si dovrebbe recuperare la discesa annullata a Sochi.

