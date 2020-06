Dramma in casa Gattuso: morta la sorella Francesca. Aveva 37 anni

Grave lutto per l'allenatore del Napoli Gennaro Ivan Gattuso: la sorella Francesca è infatti deceduta oggi, all'età di 37 anni. La donna era ricoverata dallo scorso 3 febbraio presso l'ospedale di Gallarate. A febbraio l'ex calciatore del Milan era volato da Genova, dove il suo Napoli era impegnato sul campo della Sampdoria, a Varese dato che la sorella era stata ricoverata in codice rosso all'ospedale. L'allenatore azzurro ha ricevuto la terribile notizia della morte di Francesca mentre dirigeva l'allenamento sul campo di Castel Volturno. Il tecnico dei partenopei volerà ora in Lombardia per stringersi attorno ai suoi familiari in questo momento di dolore.

La ricostruzione

Nel mese di febbraio, al termine di Sampdoria-Napoli, Gattuso non si era presentato davanti alle telecamere dei giornalisti presenti al Ferraris ed era subito volato alla volta di Gallarate, dove viveva la sorella. Secondo il Mattino, Ringhio fu avvertito del malore subito dalla sorella dalla moglie Monica che è stata poi ricoverata pressa l'ospedale di Busto Arsizio.

Gattuso si trovava negli spogliatoi una volta appresa la notizia e stava tenendo il classico discorso di fine partita alla squadra e avrebbe addirittura smesso di parlare. Il capo della comunicazione del club azzurro Nicola Lombardo consigliò subito all'allenatore di rimanere da solo nelo spogliatoio per capire bene la situazione e di prendere poi la sua decisione che fu quella di non seguire la squadra a Napoli.

Ora questa notizia scuote e non poco l'ambiente Napoli a dieci giorni dalla ripresa delle danze con gli azzurri impegnati nel ritorno di Coppa Italia contro l'Inter di Antonio Conte. Ovviamente, in questi tragici momenti, il calcio passa in secondo piano e ora il club azzurro dovrà stringersi attorno al suo allenatore che dovrà trovare le forze fisiche e mentali per tentare di ripartire.

