Dramma in casa Juve: morta l'ex compagna del portiere Pauline Peyraud-Magnin

Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Francia e della Juventus femminile è stata colpita da un dramma ma nonostante questo è scesa in campo regolarmente per le prime due partite dell'Europeo. L'estremo difensore transalpino, infatti, è stata turbata dalla morte dell'ex compagna, Camille Nell, il cui corpo senza vita è stato ritrovato lo scorso 4 luglio nella casa di Torino che le due ragazze condividevano.

Secondo quanto riporta l'Equipe, la relazione tra le due si era interrotta qualche settimana prima di questa immane tragedia. Non si conoscono ancora le cause della morte con gli inquirenti che interpellati dall'Afp, hanno spiegato come l'indagine sia in corso e resti coperta dal segreto. Il sostituto procuratore di Torino, Enrico Arnaldi di Balme, ha inoltre aggiunto che " le richieste della famiglia sono state, per quanto possibile, soddisfatte. Il mio servizio ha operato, fin dall'inizio, in stretta collaborazione con il consolato francese a Milano ".

Che brutta notizia, trovata morta la compagna di Peyraud-Magnin.

R.I.P Camille pic.twitter.com/QkFqh3g675 — (@JPeppp) July 15, 2022

Peyraud-Magnin ha fatto coming-out nel 2020, la prima calciatrice francese, che non ha voluto commentare quanto successo. " Non abbiamo commenti da fare su tutto ciò che riguarda la vita privata di Pauline ", ha riferito all'Afp l'agenzia che gestisce gli interessi e l'immagine della giocatrice. Anche la federazione calcistica francese ai microfoni de Le Parisien si è schiarata totalmente dalla parte della calciatrice della Juventus in questo momento delicato: " Non commenterà questo episodio che appartiene alla vita privata di un giocatore ".

La 30enne transalpina veste la maglia della Juventus dal 2021 e nel corso di Italia-Francia si è resa protagonista di una bella parata sulla compagna di squadra in bianconero Barbara Bonansea. La partita è poi finita con un netto 5-1 per francesi con Magnin che si è dimostrata glaciale e impeccabile in entrambe le partite giocate e vinte dalla sua nazionale.