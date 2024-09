Ducati pensa già a come gestire Marquez e Bagnaia nel '25

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Motomondiale replica sul circuito di Misano nel weekend, un'occasione che si è venuta a creare con la cancellazione del GP del Kazakistan. Il Circus della MotoGP torna così sul tracciato romagnolo dove echeggiano ancora i fischi a Marc Marquez, vincitore della scorsa edizione. Nonostante corra su una Ducati e il prossimo anno vestirà i colori ufficiali di Borgo Panigale, i tifosi italiani in generale non amano lo spagnolo per i trascorsi con Valentino Rossi, cosa che non succede invece all'estero.

Sul tema si è espressa anche Nadia Padovani a capo del Team Gresini per cui corrono i fratelli Marquez: «I fischi a Marc da parte di alcuni tifosi non mi sono andati giù. Un gesto che ferisce anche noi che siamo un team emiliano-romagnolo». E se quest'anno il clima è caldo, il 2025 potrebbe essere incandescente anche se la Ducati si dice fiduciosa. «Marc e Pecco sono due dei piloti con più carattere del campionato. Spero che saremo in grado di gestirlo. Sono fiducioso di questa cosa, del fatto che non sarà un disastro, ma il contrario: un anno perfetto per il nostro team», ha dichiarato Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse. «Marc è un otto volte campione del mondo, è uno dei piloti più importanti della storia della MotoGP. Per questo sta andando così bene. Pecco è uno dei piloti più importanti della storia della Ducati, probabilmente è il più importante di tutti, dato che nessuno era mai riuscito a conquistare due titoli».

Sulla carta, dunque tutto bene, anche se la gestione di due galli nello stesso box non sarà banale. Sul legame con la casa di Borgo Panigale si è espresso lo stesso Bagnaia: «Io amo la Ducati e la Ducati ama me. Ma mai dire mai. Se potessi, rimarrei qui per tutta la mia carriera». Quanto al fine settimana, ha aggiunto, «voglio godermi la gara, per me e i fans e massimizzare il lavoro».

Con tre vittorie consecutive, tra Sprint e GP, Marc si è messo in lotta per il titolo: una corsa tutta Ducati con al momento Jorge Martin, leader del campionato con 7 punti di vantaggio su Bagnaia e 53 su Marquez.

TV: domani sprint ore 15; domenica gara ore 13 (Sky e TV8)