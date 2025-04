Gigio e la sua "Brexit" personale

Ascolta ora 00:00 00:00

Per i tifosi inglesi è ormai diventato un vero e proprio incubo. Gigio Donnarumma, quando scende in campo negli stadi britannici, sfodera il meglio di sè. Dopo le parate decisive ai calci di rigori nella finale di Euro 2020 che portarono l'Italia di Mancini sul tetto d'Europa, il portiere stabiese quest'anno ha eliminato dalla Champions League già due formazioni di Premier. A suon di grandi parate.

Venti giorni fa Gigio, infatti, ha stoppato il Liverpool; mentre martedì si è esaltato nel neutralizzare la rimonta dell'Aston Villa. Interventi eccezionali che hanno rilanciato le sue quotazioni a livello internazionale, tanto che ora il PSG è intenzionato a riaprire i dialoghi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. I parigini sono propenso ad allungare il contratto dell'estremo difensore almeno fino al 2028, anche se non si esclude un prolungamento fino al 2029. Lavori in corso, anche se questo Donnarumma appare avere pochi eguali in circolazione. A maggior ragione in rapporto alla giovane età, visto che Gigio ha appena compiuto 26 anni. Motivo per cui a Parigi vogliono ora velocizzare i dialoghi, onde evitare l'inserimento di altri club.

Tra meno di 15 mesi, infatti, Donnarumma sarà libero a parametro zero, con l'Inter che monitora la vicenda. La questione si gioca tutta sullo stipendio: Gigio guadagna 12 milioni a stagione. Tanti, troppi pure le faraoniche casse del Paris che ha avviato una politica di contenimento dei costi per quanto riguarda gli stipendi.

Ecco perché il rinnovo potrebbe arrivare a cifre più basse di base (8-9 milioni) con tanti bonus aggiuntivi (almeno 4-5 milioni) legati a rendimento personale e traguardi centrati dal club. Zittiti critici e detrattori il capitano della nazionale sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri al mondo e adesso punta a conquistare la Champions.