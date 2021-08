E i due silurati dal Psg si giocano la finale

Stasera a Belfast si assegna il primo trofeo continentale della nuova stagione calcistica: è la Supercoppa tra il Chelsea, campione dell'ultima Champions, e il Villarreal, che invece ha conquistato l'Europa League. Inghilterra contro Spagna, dunque, con la squadra valenciana che ha evitato l'ennesimo derby Made in England battendo ai rigori il Manchester United.

La sfida metterà di fronte due allenatori che hanno trovato la gloria non appena scaricati dal Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel e Unai Emery. Il primo addirittura ha vinto la Champions con il Chelsea dopo aver cominciato la stagione col club parigino. Poi il licenziamento, alla vigilia di Natale, come in una brutta favola dove la parte del cattivo va dritta al Psg. «Dopo un'analisi approfondita della situazione sportiva, abbiamo deciso di rescindere il contratto di Tuchel, a cui auguriamo ogni fortuna», così recitava il comunicato dell'esonero. Fuori il tedesco, quindi, e dentro Mauricio Pochettino, ma nessun titolo per Mbappé e compagni da allora mentre nel frattempo l'ex allenatore del Borussia Dortmund veniva assunto dal Chelsea fino al dolce epilogo. Una bella rivincita, non c'è che dire.

Il predecessore di Tuchel al Psg era stato proprio Unai Emery, dal 2016 al 2018. L'allenatore basco, che a differenza del collega era arrivato nella capitale francese già carico di titoli (tre Europa League vinte col Siviglia) sostanzialmente aveva pagato la debacle di una notte, il 6-1 subito l'8 marzo del 2017 dal Barcellona al Camp Nou nel ritorno degli ottavi di Champions. Un risultato che aveva cancellato il 4-0 inflitto dai parigini all'andata, una delle migliori esibizioni di sempre della squadra. Le indiscrezioni dell'epoca, comunque, parlavano di uno spogliatoio in ebollizione, con le primedonne Cavani e Neymar arrivate a litigare per calciare un rigore ed Emery incapace di gestire la situazione. Dopo l'esonero e la sfortunata parentesi all'Arsenal, però, ecco il capolavoro con il Villarreal, l'outsider portato alla vittoria dell'Europa League senza grossi nomi né budget faraonici. E che adesso, come Tuchel, va a caccia della Supercoppa alla faccia del Psg.