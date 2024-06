E la Nazionale dà pure i numeri: lo strano record di Dino Baggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Buffon, Bergomi, Maldini, Baresi, Cannavaro, Scirea, Causio, Marchisio, Inzaghi, Antognoni, Riva. Diamo i numeri? In un certo senso sì, perché questa sarebbe la formazione dell'Italia se si considerassero le partite giocate nella storia azzurra con le maglie dall'1 all'11. Questi infatti sono gli azzurri che hanno vestito più volte le undici maglie classiche da quando le numerazioni sulla schiena sono state istituite, ovvero dal 1939-40.

La scorsa settimana Luciano Spalletti ha invitato a Coverciano cinque grandi numeri 10, per far toccare con mano alla sua Nazionale i miti del passato: Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti. Cinque leggende però difficilmente riconducibili alla Nazionale di oggi, in cui la maglia più iconica è comunque andata al romanista Lorenzo Pellegrini. D'altra parte nella storia azzurra non sempre il 10 è andato a un vero 10. Basti pensare che dietro Antognoni, che l'ha vestito più di tutti (53 volte), e Totti (44 volte), c'è Lorenzo Insigne che l'ha portato 39 volte, addirittura più di Rivera (35). Baggio ci ha giocato 28 volte e Del Piero dei fantastici cinque invitati da Spalletti è quello che l'ha indossata di meno (24), dirottato più sul 7. Ma agli Europei le maglie da assegnare sono addirittura 26 e allora divertiamoci a continuare la formazione degli azzurri che hanno giocato più volte con il resto della numerazione, con due attuali nazionali che già sono titolari del numero 14 (Federico Chiesa, 39 volte) e del 18 (Nicolò Barella, 51). Il resto è distribuito così: il 12 tradizionale dei secondi portieri va a Toldo (13 partite), il 13 è di Nesta (22 volte), il 15 di Barzagli (49), il 16 di De Rossi (50), il 17 di Immobile (30), il 19 dell'irraggiungibile Bonucci (116 presenze con questa maglia), il 20 di Perrotta (28), il 21 di Pirlo (86), il 22 di Oddo (17), il 23 di Materazzi (19 partite, ma con Bastoni già a quota 17), il 24 di Florenzi (15), il 25 sempre di Chiesa, che però l'ha vestita appena 6 volte, e il 26 della coppia Lucarelli-Cerci con 2 presenze a testa. In tutta la storia azzurra il numero più alto per un giocatore è stato il 31 con cui il portiere Sirigu è sceso in campo contro l'Irlanda nel 2014. L'azzurro che ha giocato più partite con lo stesso numero è, manco a dirlo, Gigi Buffon: 172 volte numero 1 su 176 partite in Nazionale (le altre 4 le ha giocate ovviamente col 12). Dopo di lui Cannavaro (124 col 5) e Bonucci (come detto 116 col 19). Degli undici chiamiamoli così titolari delle maglie classiche, quello con meno partite è Franco Baresi con il 4 (solo 34 volte), ma è curioso notare che il libero del Milan ha vestito più volte in azzurro questo numero rispetto al suo abituale 6 (31 partite). La maglia indossata da più giocatori è la numero 11, distribuita tra 130 azzurri che hanno consentito a Gigi Riva di rimanerne il primatista con 39 presenze, anche se Alberto Gilardino (38) si è avvicinato moltissimo al mito. Dopo la 11, le maglie più usate sono la 7 e la 4. L'attuale capitano Gigi Donnarumma, che in Nazionale rinuncia al suo 99, ha vestito addirittura sei numeri diversi, passando dal 21 (31 volte) al 22 (6), al 12 (4), al 20 e al 26 (una partita a testa), prima di approdare finalmente all'1 da 18 partite.

Così che nella classifica dei numeri 1 Gigi ha ancora davanti Pagliuca (29), Peruzzi (30), Albertosi (32), Zenga (58), Zoff (108) e ovviamente Buffon. Ma l'azzurro che ha indossato più maglie è Dino Baggio con 11 numeri (2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 e 16), davanti a Del Piero e Verratti con 10. Un bel jolly che farebbe comodo anche a Spalletti.