E ora Signora a S. Siro in versione travet

La grande illusione è un meraviglioso film di Jean Renoir, è il titolo ideale di questo campionato e riguarda chi spera in un'eventuale distrazione dell'Inter. Niente da fare, inutile e pericoloso illudersi, l'Inter prosegue il suo campionato, spavalda in testa, mentre le altre fanno scorrere i grani del rosario, soltanto il Milan potrebbe avere la pazza idea di un aggancio ma, in attesa del farsesco rinvio contro il Como, la situazione ribadisce il dominio della squadra di Chivu al quale va il merito di non badare a provocazioni. Contro il Sassuolo, diciannovesima vittoria con vista al prossimo turno contro la Juventus in quella che è diventata la madre di tutte le chiacchiere calcistiche. Ma, sempre nel mondo della fantasia, proprio la Juventus è riuscita nell'impresa di pareggiare in casa contro la Lazio in una partita stregata e sbagliata dall'inizio per le scelte di Spalletti e per l'assoluta impalpabilità del suo attacco nel quale Yildiz rischia di diventare una promessa e premessa di grande calciatore, nonostante i 6 milioni di salario appena sottoscritti, per i bianconeri viaggio da travet a San Siro con 12 punti di svantaggio, non male. Resto nel mondo delle illusioni, le scene di rigori fischiati o non visti stanno davvero spoetizzando, se un campione del mondo come Daniele De Rossi afferma che questo non è più il calcio che lui ha amato e frequentato, significa che siamo arrivati al capolinea e chi ha scritto queste assurde regole, ovviamente i capi della Fifa, non hanno ancora capito di come abbiano avvelenato lo spirito di questo gioco. Il rigore assegnato a favore del Napoli, come quello in coppa Italia contro la Juventus, gli episodi di Bologna-Parma, fanno parte del protocollo idiota che nulla ha a che fare con il football di campo ma serve a rinforzare il potere vanaglorioso dei capi del calcio.

Non vanno tuttavia trascurate le sceneggiate dei calciatori sempre disponibili all'inganno. Oggi un paio di risposte dal derby lombardo Atalanta-Cremonese e da Roma-Cagliari. Ah, dimenticavo, domani c'è Napoli-Como di coppa Italia. Se ti distrai un attimo, la Lega calcio ti colpisce.