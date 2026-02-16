E Pantani trova la medaglia che gli mancava

San Valentino può durare anche un giorno in più, per l'amore non c'è mai fretta. Emilien Jacquelin lo sa bene, perché il suo amore per Marco Pantani è vero, come la sua passione per il ciclismo, che il transalpino ha praticato fin da ragazzo.

Emilien aveva un sogno: correre con l'orecchino appartenuto al Pirata, il campione che più ha amato. Voleva quel cerchietto di brillanti, per i cinque cerchi di Milano-Cortina. L'orecchino arriva, così come la medaglia di bronzo con tanto di dedica al grande Pirata nella prova ad Inseguimento. Sul rettilineo d'arrivo, ieri, ha prima portato la mano al lobo dell'orecchio e poi le ha alzate entrambe al cielo per dedicare il successo al campione romagnolo. Emilien ha portato idealmente con sé sul podio olimpico Marco Pantani, a 22 anni e un giorno dalla sua morte, chiudendo quel cerchio che aveva visto il campione romagnolo al via, dopo mille polemiche, nella prova in linea a Sydney 2000, vinta da Jan Ullrich. L'ha portato sul podio grazie ad un gioco di squadra e una triangolazione di amorosi sensi tra Francia, Romagna e Provincia Granda: il tutto per concludersi ad Anterselva. L'uomo in questione è Sergio Piumetto, che dal 2007 coltiva la memoria di Marco in accordo con la famiglia e la Fondazione Pantani: tante iniziative e anche il "Pantani channel" su Instagram. E proprio tra i contatti social, Piumetto scopre Jacquelin. Non uno qualsiasi, visto che è già stato cinque volte campione del mondo di biathlon con due medaglie olimpiche in bacheca. Inizia il dialogo finché a ottobre arriva la richiesta che prende Sergio in contropiede: "Vorrei l'orecchino di Marco per le Olimpiadi". Piumetto racconta di aver tergiversato, poi di aver avanzato la richiesta.

Il 2 febbraio scorso si presenta a casa Jacquelin con l'orecchino: Emilien si commuove e si commuove ancora di più quando arriva la videochiamata di Tonina e Paolo Pantani. Ieri il bronzo che vale oro. Arriva con un giorno di ritardo, ma è pur sempre una fantastica storia di San Valentino. Una vera storia d'amore, dal profondo senso olimpico.