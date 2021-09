"Mi abbassai i pantaloni e...". Il racconto hot della notte con Cr7

"Non avrei mai pensato che mi avrebbe risposto". Così inizia il racconto di Natacha Rodriguez, che ha raccontato al tabloid Sun di aver avuto una relazione con Cristiano Ronaldo nel 2015, quando stava passando dalla relazione con Irina Shayk a quella con l'attuale compagna Georgina Rodríguez.

"Era l'una del mattino e gli ho inviato una foto del mio fondoschiena scrivendogli 'un bacio enorme' e lui alle 6 del mattino invece mi ha risposto. È lì che è tutto è iniziato. Vorrei poter tornare indietro e non averlo fatto". Il ritorno del fuoriclasse portoghese in Premier League con il Manchester United, battezzato con la doppietta nel debutto contro il Newcastle, oltre ad aver infiammato i tifosi dei Red Devils ha riportato sulla scena la vecchia fiamma Natacha Rodriguez, la modella portoghese che già ai tempi in cui vestiva la maglia del Real Madrid, aveva raccontato i particolari bollenti della liaison avuta qualche anno fa con Ronaldo.

La notte con Ronaldo

Nell'intervista al Sun la modella portoghese ha raccontato di quando si sarebbe ritrovata in un appartamento di lusso del campione a Lisbona: "Non potevo credere che stavo entrando nell'appartamento di Cristiano Ronaldo. Il mio cuore batteva forte ma lui è stato molto gentile e dolce e mi ha detto di comportarmi come se fossi a casa mia. Così ho preso l'iniziativa, mi sono alzata, ho lasciato cadere i pantaloni e mi sono chinata per mostrargli il fondoschiena. L'ha colpito e ha detto che gli piaceva" . Tanto che l'ex bianconero gli avrebbe poi anche mandato un altro messaggio: "Mi è piaciuto. Ci rivedremo un giorno. Top secret, per favore. Baci".

Bloccata su Instagram

Una relazione che sembrava sul punto di decollare insomma, prima che all'improvviso il nuovo attaccante dello United decidesse di bloccarla su tutti i social network: "Avrò sempre la sensazione che poteva esserci di più per noi, anche se non fossimo diventati fidanzati, ma lui mi ha gettata via e potrebbe fare lo stesso con Georgina. Mi ha fatto male il modo in cui mi ha lasciato, bloccandomi su Instagram dopo aver dormito insieme. Fa ancora male".

Infine Natacha mette in guardia l'attuale compagna del campione, Georgina Rodrìguez: "Cristiano sarebbe una grande conquista per chiunque e Georgina dovrebbe fare attenzione. Dicono che i leopardi non cambiano mai posto e i calciatori ricevono molta attenzione da belle donne pronte a saltar loro addosso. Sarà lo stesso a Manchester. Nonostante quello che ci è successo, spero e prego che continuino insieme. Sembrano formare la coppia perfetta e credo che Cristiano possa essere cambiato: la sua famiglia è cresciuta e ora è più più vecchio e più saggio".

