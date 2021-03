Ecco cosa c'è dietro il tweet "abxjekshxbsjsoxowja"

"Abxjekshxbsjsoxowja" lettere a caso per una gioia inspiegabile poi un più semplice ''Immensi'': così il Benevento festeggia su Twitter la vittoria storica sulla Juventus.

Ci sono vittorie che lasciano senza parole. La gioia indescrivibile dei tre punti ottenuti nel momento più difficile della stagione, quelli che non ti aspetti contro la squadra campione d'Italia da nove anni di fila. E' quello che è accaduto al Benevento ieri, che con una gara davvero stoica, conquista tre punti inaspettati contro la Juventus, vitali in ottica salvezza. La sfida tra i due allenatori amici ha visto la vittoria di Pippo Inzaghi, che ha battuto l'ex compagno di squadra al Milan, Andrea Pirlo. I bianconeri non riescono a scalfire il muro eretto dai sanniti, che addirittura fanno bottino pieno, sfruttando l'unica vera occasione da gol della partita. Un pomeriggio che sintetizza in tutta la sua purezza la bellezza del calcio, Davide che batte Golia come nel dopo partita dirà commosso il patron del Benevento, Oreste Vigorito.

Ed ecco che il social manager del Benevento, travolto dall'entusiasmo per i tre punti inattesi, è letteralmete impazzito di gioia. Ma come dimostrare questa felicità se non con una celebrazione da lasciare interdetti e senza parole. Con un tweet a dir poco particolare, una serie di lettere digitate casualmente sulla tastiera. ''AbxjekshxbsjsoxowjabZzz'' è il messaggio lungo e incomprensibile. Poi, dopo qualche minuto ecco un più semplice ''Immensi'' . Di questi tempi la comunicazione delle società di calcio vive in parallelo con ciò che accade sul campo e per qualsiasi situazione, anche extra sportiva, che riguarda il club: proprio per questo non poteva mancare la reazione da parte del Benevento per un'occasione del genere. Lettere sconclusionate e senza senso, la reazione giusta per una vittoria che lascia senza parole.

Una vittoria storica

Il club campano ha espugnato l'Allianz Stadium superando la Juve con un gol del centravanti argentino Adolfo Gaich, che approfitta del macroscopico errore di Arthur. Al triplice fischio finale è incontenibile la gioia per gli uomini di Pippo Inzaghi, che non conquistavano i tre punti dalla trasferta di Cagliari del 6 gennaio scorso. Secondo quanto riporta Opta il Benevento è la prima squadra neopromossa a rimanere imbattuta contro la Juventus in entrambi i match di uno stesso campionato: l'ultima volta era capitato alla Sampdoria nel 2012/2013. Nella gara d'andata allo stadio Vigorito i giallorossi avevano fermato la Vecchia Signora sul risultato di 1-1, con la rete di Letizia che pareggiò quella di Morata. Ieri l'exploit inaspettato che profuma sempre più di salvezza.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?