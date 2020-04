Ecco il metodo Lotito per dribblare il Covid

Un po' come fosse un ritiro estivo, anche se fatto a Formello. Così la Lazio si sta preparando all'eventuale ripresa degli allenamenti (e del campionato). L'idea del presidente Claudio Lotito, da sempre uno dei più convinti promotori del ripristino delle attività, quella di sfruttare il centro sportivo di Formello come fosse una campana di vetro dentro la quale proteggere i suoi tesserati dal virus. Sfruttando le sue società di pulizia farebbe igienizzare regolarmente i cari ambienti, sfruttando tutti e sette i campi di allenamento presenti nel centro sportivo e le circa 100 camere (molte singole, alcune doppie, poche le triple) nelle quali far dormire giocatori e staff.

Agli atleti, inoltre, nei giorni scorsi sono stati consegnati diversi attrezzi (elastici, cyclette, e recovery boots) per fare in modo che, fino alla ripresa degli allenamenti, possano tutti svolgere gli stessi esercizi e presentarsi in uno stato di forma simile. Lo staff medico ha inoltre raccomandato ai giocatori di assumere un grammo di vitamina C e D al giorno per tre mesi, un'aspirina (da 100 mg) per evitare che le difese immunitarie si abbassino a causa dello sforzo fisico e di mangiare aglio (tiene la pressione bassa e funziona come antibatterico e broncodilatatore) e cioccolata (uno stimolatore del cuore e dà benefici a livello mentale in un momento in cui è facile cadere nel pessimismo).

A Formello è stato stilato un vero e proprio vademecum per prevenire il coronavirus: sarà temporaneamente vietato, una volta riprese le attività, avere contatti con i tifosi, ogni calciatore potrà bere solo dalla propria borraccia e i fisioterapisti dovranno sempre indossare mascherina e guanti. Per il resto sarà un po' come vivere un ritiro estivo. Anche se a Formello.