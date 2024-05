Ecco tutte le regine della città dai consumi più bassi

Le città son sempre più nemiche dell'auto con ZTL, varchi, centri storici a basso impatto ambientale e una pericolosa diminuzione degli spazi per parcheggiare. Come naturale reazione a tale processo messo in atto dalle amministrazioni, l'automobilista italiano sta sempre più correndo ai ripari scegliendo come prima o seconda auto modelli più compatti e facilmente gestibili negli angusti spazi delle città. Un buon incentivo è stato anche dato dai listini sempre più elevati, cresciuti anche del 20% - a parità di modello - rispetto al periodo pre-Covid. Solitamente compattezza fa anche rima con bassi e consumi ed emissioni, ma quali sono le auto che, basandosi sui valori dichiarati delle case, consumano meno? Escludendo da tale classifica i modelli 100% elettrici e quelli ibridi plug-in, la regina indiscussa rimane Toyota Yaris Hybrid (al pari di Mazda 2 Hybrid, con cui condivide pianale e meccanica), con un valore di consumo in ciclo misto di soli 3,8 l/100 km, ovvero 26,3 km/l, grazie al suo sistema ibrido full da 116 CV, che è anche in grado di ottenere numeri migliori di quelli dichiarati. Al secondo posto si colloca la celebre Renault Clio sia con l'1.5 dCi da 100 CV (4,1 l/100 km) che con il nuovo 1.6 E-Tech ibrido da 143 CV (4,3 l/100 km), quindi con consumi compresi tra 23 e 24 km al litro. Praticamente a pari merito con Clio ibrida si colloca Peugeot 208 con il nuovo motore mild-hybrid 1.2 da 100 CV e cambio doppia frizione a sei marce, che totalizza un valore di soli 4,3 l/100. Subito sotto troviamo una coppia di modelli che palesano consumi di soli 4,4 l/100 km, ovvero 22,7 km al litro. Parliamo della celebre Suzuki Swift in versione 1.2 Hybrid Top, con sistema ibrido mild e della nuovissima MG3, la prima citycar del brand anglo-cinese che offre un nuovo ibrido full 1.5 la cui potenza arriva a ben 193 CV, con prestazioni davvero notevoli. Al quinto posto troviamo un bel trittico di modelli, tutti stabilizzati a 4,5 l/100 km, ovvero 22,2 km al litro. Stiamo parlando di Opel Corsa Hybrid 100 CV, che sfrutta lo stesso propulsore di Peugeot 208, affiancata da Honda Jazz 1.5 HEV Elegance che invece propone un più sofisticato sistema ibrido full da 122 CV, capace anch'esso di migliori consumi del dichiarato se utilizzata nel solo contesto urbano.

E con loro si colloca anche un'altra vettura diesel, ovvero DS 3 BlueHDi 130 CV con cambio automatico. Tutte alternative più che valide, con prezzi che oscillano da circa 19 mila a 34 mila euro - a seconda di motori e allestimenti - ma con cui è possibile percorrere più di 20 km al litro.