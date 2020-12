In questa foto la fine di Eriksen Cosa è successo in Inter-Spezia

L'Inter ha ingranato la sesta: i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto un'altra fondamentale partita contro lo Spezia che consolida così il secondo posto in classifica, a meno uno dai cugini del Milan di Stefano Pioli nonostante il derby perso a metà ottobre. Nelle due ultime partite l'oggetto misterioso Christian Eriksen non è mai sceso in campo restando seduto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco sia contro il Napoli di Gennaro Gattuso che con lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Ai margini

Eriksen è ufficialmente ai margini dell'Inter e a gennaio con ogni probabilità cambierà aria ma solo se ci sarà un'opportunità gradita sia al calciatore che al club che non ha voglia di svedere un grande giocatore che non ha trovato il giusto feeling con la Serie A e con Conte. Una volta terminata la sfida contro lo Spezia, l'ex Tottenham e Ajax è rimasto sul terreno di gioco del Meazza ad allenarsi insieme ad altri compagni di squadra non scesi in campo contro i liguri. Eriksen, però, è stato l'ultimo a rientrare negli spogliatoi del Meazza a testimonianza di come si stia tenendo in forma in vista di gennaio. L'istantanea del 28enne danese che si allena in solitaria mette ancora di più l'accento su come sia di fatto ai margini del progetto del tecnico salentino.

Prossima destinazione

Eriksen è chiuso in nerazzurro da diversi calciatori: Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Nicolò Barella, Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. Il danese, insieme a Radja Nainggolan e Matias Vecino, lascerà Milano ma solo se ce ne sarà l'opportunità ottimale per tutte le parti in causa e così varrà anche per il belga e l'uruguaiano. In caso di sua partenza alla corte di Conte arriverà un altro centrocampista e il sogno dell'ex ct della nazionale resta sempre NGolo Kanté del Chelsea. Tornando ad Eriksen resta viva l'ipotesi di un ritorno in Premier League anche se dalla Spagna o il Psg potrebbero anche farci un pensierino magari in qualche corposo scambio.

