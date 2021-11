"Ero pronto...". La lezione di Bonucci che fa riflettere Mancini

Leonardo Bonucci si è dimostrato molto freddo dagli undici metri contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il capitano della Juventus, infatti, con due realizzazioni perfette dal dischetto ha regalato tre punti d'oro ai bianconeri che tornano così in corsa quantomeno per la zona Champions League. Il difensore della nazionale è tornato anche a parlare della sfida contro la Svizzera, finita 1-1, con l'errore dagli undici metri del suo compagno di squadra Jorginho che ha calciato la sfera alle stelle.

Parole da leader

Bonucci è tornato dunque a parlare di quel maledetto rigore che ha di fatto costretto l'Italia a giocarsi i playoff per accedere ai mondiali in Qatar. "Tirare i rigori in Nazionale? Una settimana fa il primo rigorista era Jorginho ed era giusto lo tirasse lui, se il mister me l'avesse chiesto lo avrei fatto", le parole di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ai microfoni di Dazn. L'ex giocatore di Milan e Inter (in Primavera) si è poi detto fiducioso in vista degli spareggi di marzo: "Ora dobbiamo pensare a migliorare per arrivare a marzo nel modo migliore. Io ci sono", ha aggiunto.

Futuro rigorista?

Bonucci dovrebbe essere il prossimo rigorista della nazionale dato che Jorginho e Insigne hanno dimostrato di non avere propriamente il killer instinct dagli undici metri. Lo stesso Mancini al termine di Italia-Svizzera aveva lasciato dubbi circa il prossimo rigorista della nazionale italiana: "Jorginho resta rigorista? Non lo so, in questo momento ha difficoltà, ma vediamo cosa penserà lui. Per noi è un giocatore fondamentale. Non è facile calciare un rigore al 90’ così importante. Credo comunque che cambieremo rigorista". Bonucci, quasi certamente, sarà investito di questa responsabilità qualora se ne presenterà l'occasione nei playoff di marzo anche se la cosa fondamentale è che l'Italia stacchi il pass per il mondiale in Qatar.