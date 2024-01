Esultanza osé di Frattesi: chiamate la buoncostume

L'esultanza osé di Frattesi con mezza chiappa scoperta e i compagni che lo sculacciano ha dato scandalo, lui a Dazn dice «avrei fatto anche di peggio ma poi mi squalificano». Non solo, visto che ha chiuso in mutande se avesse «fatto peggio» sarebbe arrivata la buoncostume.

***

Prima di Torino-Napoli uno scoiattolo è entrato in campo e qualcuno lo ha «letto» come un presagio di sciagura. Il risultato di 3-0 per il Toro e il rosso dopo 5' al neo acquisto Mazzocchi dicono che da oggi, a Napoli, gli scoiattoli saranno temuti come i gatti neri.

***

Il Milan è andato a Empoli in treno e su Sky si è visto Ibra portare il suo trolley in mano senza trascinarlo sul brecciolino. C'erano talmente tanti sassolini che deve averli scambiati per quelli nelle scarpe di Pioli.

***

Il bordocampista di Dazn riporta le furibonde proteste di Sean Sogliano a Inzaghi: «Il Verona si è espresso in maniera abbastanza dura sull'episodio che un pochino decide la partita». Un pochino

***

In Frosinone-Monza su Dazn il telecronista Luca Farina elogia la duttilità di Gelli, ma poi non resiste e lo dice: «Gelli è un Jolly!».

***

Tre a 2 per il Monza e punizione per il Frosinone oltre il 90º, come se la suspense non bastasse Swoch su Dazn aggiunge mistero: «E adesso ball in the box, come dicono». Ma poi non dice chi, lasciando a tutti una matta curiosità.

***

La Juve vince a Salerno ma balla, Pardo su Dazn: «Non vorrei essere la giacca di Allegri in questo momento».