L'insulto all'arbitro italiano: "Ridicolo..."

Con la vittoria dell'Ucraina ai supplementari per 2-1 contro la Svezia si sono conclusi gli ottavi di finale degli Europei. La rete di Dovbyk a tempo ormai scaduto ha permesso agli uomini di Shevchenko di accedere ai quarti, dove incontreranno l'Inghilterra. Nel match giocato ieri sera a Glasgow c'era anche un pizzico di Italia in campo, ovvero l'arbitro Daniele Orsato. Il fischietto originario di Schio ha avuto a che fare con un episodio che ha cambiato la partita: la dura entrata di Danielson sull'ucraino Bjesjedin. Il difensore della nazionale scandinava, che milita nel Dalian in Cina, dopo aver toccato il pallone non ha abbassato la gamba ed è finito con i tacchetti spianati proprio sul ginocchio dell'avversario. Piegamento innaturale all'indietro dell'arto del calciatore ucraino, che è rimasto a terra molto dolorante. Inizialmente l'arbitro veneto ha optato per il cartellino giallo, ma poi, richiamato dal connazionale Irrati al Var, ha cambiato colore e ha estratto il rosso.

L'entrata di Danielson è sembrata a tutti scomposta, nonostante lo svedese fosse intenzionato a prendere la palla. Quindi la decisione di Orsato, seppur sbagliata all'inizio e cambiata in corso d'opera, si è rivelata corretta. Per l'ex attaccante dell'Inghilterra Gary Lineker però, il direttore di gara italiano ha commesso un grave errore. Questo il suo tweet sull'espulsione: "Questo non è un cartellino rosso, ha perfettamente diritto a cercare quel pallone. Il rallentatore fa sembrare ancora una volta un'innocua contesa più di quanto non sia. Ridicolo".