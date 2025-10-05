Europei di ciclismo: oggi la prova in linea

Almeno uno, almeno lui ha tutto da perdere. Tadej Pogacar poteva rimanersene comodamente nella sua casa di Monte Carlo in attesa di correre la Tre Valli Varesine (martedì prossimo) e Il Lombardia (sabato). Invece, dopo aver stravinto domenica scorsa il mondiale di Kigali in Ruanda, lo sloveno ha deciso di accettare la sfida di Remco Evenepoel e di Jonas Vingegaard. Il belga, campione nazionale mondiale e europeo della cronometro, insegue il titolo continentale nella prova in linea che potrebbe costituire per il due volte olimpionico una parziale rivincita. Per il danese vincitore della Vuelta e grande sconfitto da Pogacar al Tour, l'occasione giusta per provare a infastidire il collezionista.

Ha tutto da perdere Tadej Pogacar, anche se si dice pronto alla grande sfida a tre, che per una corsa in linea è quasi un unicum, visto che le tre stelle del firmamento mondiale del pedale si incrociano di rado, diciamo quasi mai. Oggi sulle strade della regione Alvernia-Rodano-Alpi, si conclude la rassegna continentale con la prova elite maschile. Percorso duro, ma non durissimo, lungo ma non lunghissimo: di oltre 200 km e con più di 3mila metri di dislivello (il mondiale di domenica scorso era 266 km, con 5400 metri di dislivello).

Il campione del mondo Pogacar proverà a ripetersi, ma deve guardarsi dalla concorrenza dei due avversari, Evenepoel, appunto, fresco d'argento a Kigali e pieno di rabbia agonistica, e Vingegaard. Per ognuno di loro sarebbe la prima volta nella singola gara in linea e per Tadej, il collezionista, una casella che spera di poter andare a riempire.

Anche se lui, oggi, ha tutto da perdere. Vincere una maglia di campione d'Europa che nemmeno vestirebbe, visto che ha quella con i colori dell'arcobaleno: la più bella di tutte. Tv: ore 12 Raisport, 14 Rai2 ed Eurosport