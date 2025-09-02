Ora all’Italbasket manca il "Gallo"

Tutto a posto, niente in ordine. Questa è l'Italia del basket che ci fa sorridere e sospirare. Contro la Bosnia avvinta come l'edera ci serviva un grande ostacolista e chi meglio di Simone Fontecchio (foto) figlio di Donato, argento europeo a Madrid sui 110? Suo il record agli Europei con 39 punti, 3 più di quelli che segnò la rivelazione Bargnani nel 2011 contro la Lituania.

Ritrovato il bomber che l'anno prossimo sarà a Miami nella NBA, riscoperto Thompson entrato in punta di piedi nella squadra che aspettava Di Vincenzo, felici che Melli e Ricci siano sempre una luce accesa nel cuore della partita, contenti per la bella gioventù di Niang e Diouf adesso ci manca soltanto il canto del gallo, una partita vera di Danilo Gallinari. Speriamo che sia quella di stasera contro la nuova Spagna di Scariolo stordita all'esordio dalla Georgia poi ridimensionata dall'Italia. Ci serve il talento di questo trentasettenne che ha ritrovato la gioia con i Vaqueros Bayamon in Portorico, arrivato sfinito e ancora fuori da quasi tutto.

Battere la Spagna potrebbe darci un posto più comodo nel tabellone degli ottavi, quello che se la Polonia si terrà il primo posto a Katowice, potrebbe farci incontrare Israele o, magari, la Francia sorpresa dal talento del 24enne Deni Avdija nato nel Maccabi e oggi a Portland: 23 punti, 8 rimbalzi, 5 recuperi. Per avere il secondo posto ci serve una serata non soltanto di fantasia. Pozzecco bacerà anche le mani del maestro Scariolo, ma poi lui e Casalone, il vice che ha trovato il filo per battere la Bosnia dopo l'espulsione del capo, dovranno cercare di alzare la muraglia per difendersi da Arestegui, colosso di Memphis, o dei due Hernangomez.

Ci serve Fontecchio cacciatore, ma anche una difesa brutalista. Sfida classica, gli unici due titoli europei li abbiamo presi proprio battendo la Spagna a Nantes (1983) e Parigi (1999). Come ispirazione dovrebbe bastare, ora serve il coraggio e anche il Gallo.