La F1 a Miami per il Gp che sembra il Super Bowl

Più che un gran premio la gara di Miami rischia di trasformarsi in una via di mezzo tra il Super Bowl e il Coachella festival. Gli Stati Uniti che vedevano la F1 come noi vediamo il mondiale di cricket, stanno impazzendo per quella che potrebbe diventare la gara più glamour della stagione oltre che il posto dove essere per fare affari nel mondo dei motori. Il circuito di 5,41 km disegnato attorno all'Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins, è un semi permanente molto atipico con 19 curve e tre rettilinei, velocità di punta altissima (oltre 326 orari), piloti a pieno gas per il 58% del giro e 4 sole frenate. Una pista che sulla carta dovrebbe favorire la Red Bull. E anche per questo la Ferrari porterà le prime novità della stagione, un fondo rivisto, un'ala posteriore da alte velocità e un motore più spinto nella parte ibrida. Una Ferrari che ci crede e non vuole farsi riprendere visto che, nonostante l'errore di Imola, Leclerc ha ancora un bel vantaggio (27 punti) su Verstappen. Perché è vero che chi sta dando la caccia disperatamente ai biglietti vip da oltre 10mila dollari magari non è interessato al duello mondiale, ma più ad avere accesso alla tribuna con sabbia e piscina, ma il campionato alla sua quinta gara aspetta risposte importanti prima di tornare in Europa per correre a Barcellona e Monte Carlo. I primi grandi sviluppi saranno pronti per la Spagna, ma già qui la Mercedes conta di soffrire un po' meno. La gara scatterà alle 21.30 italiane, ma a Miami incominceranno a ballare molto prima attorno a quelle monoposto che prima dell'era Netflix non guardavano neppure nei cartoni animati.