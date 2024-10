Via al rush finale. 6 Gp per il titolo

Ascolta ora 00:00 00:00

La Formula 1 vola in Texas alla ricerca di risposte importanti sul futuro. Il Circuit of The Americas, con le sue curve prese a prestito da alcune delle piste più belle del mondo (Silverstone, Suzuka, Hockenheim e Istanbul) è un po' come quelle maghe che promettono di raccontarvi il futuro leggendo la mano. Di domande in cerca di risposte a sei gare (e tre Sprint) dalla fine del campionato ce ne sono parecchie. Dopo tre settimane di pausa si comincia un tour de force con tre gare in tre weekend di fila tra Texas, Messico e Brasile: le squadre sono pronte a sparare le ultime cartucce sugli sviluppi stagionali con l'incognita dettata dal fatto che si va incontro ad un weekend con tanto di sprint race e quindi una sola ora di prove libere prima di fare sul serio. McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes portano in pista le novità che possono confermare o ribaltare quanto abbiamo visto fin qui. In gioco c'è ancora il campionato piloti con Max che ha 52 lunghezze di vantaggio su Lando Norris. Con 180 punti ancora in palio non sono tanti, soprattutto se il team papaya dovesse confermare la superiorità tecnica che lo ha portato al vertice della classifica Costruttori con grandi chance di prendersi il titolo (ha 41 punti sulla Red Bull e 75 sulla Ferrari).

«Charles e Carlos si sono preparati bene e la squadra è carica», fa sapere Vasseur e ci mancherebbe altro. L'obiettivo ferrarista è riuscire a vincere un paio di gare da qui a fine anno e scavalcare almeno la Red Bull nel mondiale Costruttori. È l'unico plausibile perché gli 86 punti di ritardo di Charles vietano i sogni. Ieri ha compiuto 27 anni, ma non ha certo potuto esprimere il desiderio del Mondiale, spegnendo le candeline. Dovrà attendere.

C'è chi pensa che lui al posto di Norris sarebbe già in testa al campionato. Non è che Charles non abbia sbagliato, ma quando ha avuto le occasioni per vincere ha vinto. Norris no. Ora non può più fallire. Vincerà l'uomo o la macchina? Abbiamo sei gare per rispondere.