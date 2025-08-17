Fabregas, Leoni, Koné. Quelli che sfuggono dalle mani dell'Inter

Non sarà ai livelli di quella del 2021, ma l'Inter sta vivendo un'altra estate con tanti punti di domanda. Se quattro anni fa si trovava a ripartire (quasi) da zero dopo l'addio di Conte, il dramma Eriksen e la fuga di Lukaku, oggi la situazione, pur non paragonabile, ci fa vedere il club in un'apparente difficoltà strategica. La manita del Psg ha spazzato tutto e tutti, dando inizio a un domino che ci ha portato all'attuale scenario: Chivu in panchina, nessuna rivoluzione nei titolari, trattative sfumate e i tifosi che iniziano a perdere la pazienza. Perché l'ambiente è ancora ben intriso di delusione e c'è bisogno di certezze, ma al momento nessuno, tra dirigenti, allenatore e giocatori sono in grado di darle. Tanto meno le amichevoli, anche nobili, come quella di ieri sera con l'Olympiakos.

A pensarci sembra tutto un po' paradossale, perché parliamo della terza squadra del ranking UEFA. Ma di classifiche e dei tanti celebrati percorsi, il tifoso se ne fa poco: vuole i fatti e pretende che la società dimostri di sapere quello che sta facendo, impressione che però ultimamente l'Inter non è riuscita a dare: troppe volte è parsa spiazzata e in balìa degli eventi. In primis l'addio di Inzaghi, nell'aria già da settimane. Eppure il club non aveva un piano B e, con il Mondiale per Club alle porte, ha cercato una soluzione in fretta e furia: prima l'all-in su Fabregas, poi, tra tanti nomi, dal cilindro ecco quello di Chivu, bravo sì, ma inesperto.

Capitolo mercato: dopo aver puntellato la rosa a giugno, l'Inter aveva tutto il tempo per lavorare sui titolari, con età media alta e bisognosi di nuovi stimoli. Ma non è stato concluso nulla: perché fra otto giorni rischia di scendere in campo contro il Torino con i soliti di sempre. Sicuramente non ci saranno né Leoni, corteggiato e sfumato, né Kone, che sembrava fatto e invece rimane a Roma. E nemmeno Lookman: doveva essere una trattativa veloce e, sebbene si chiuderà, non sarà ovviamente a disposizione. Ma, oltre al nigeriano, serve comunque dell'altro: è sotto gli occhi di tutti e l'Inter non può permettersi altri scivoloni.

Intanto, però, un affare è andato a buon fine: Marotta è ufficialmente azionista del club con una quota vicina al 2%. Un annuncio che dovrebbe far ben sperare: se il presidente investe sull'Inter, significa che le prospettive sono buone. Basterà per calmare le acque?