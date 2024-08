Fate pista a Ganna e gli altri: è l'ora dell'inseguimento a squadre

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono fatte vedere, si sono fatte onore, come sempre del resto. Le ragazze non portano medaglie ma almeno Elisa Longo Borghini resta nel vivo della corsa fino alla fine, quando poi le forze le vengono meno e paga una stagione logorante ma ricca di soddisfazioni: Giro delle Fiandre, tricolore e Giro d'Italia. Finisce nona. «Non ci sono tante cose da dire, ma oggi più di così non andavo», dice Elisa, che in carriera ha comunque raccolto due medaglie olimpiche.

La prova finisce alla statunitense Kristen Fockner, che anticipa tutte con un'azione da vera finisseur nel finale e riporta negli States una medaglia che mancava da Connie Carpenter (Los Angeles, 1984). Alle sue spalle l'eterna olandese Marianne Vos e la belga Lotte Kopecky.

Archiviate tutte le altre specialità - con il bilancio dell'Italia che quanto a medaglie è aggrappato all'argento di Pippo Ganna nella crono - la seconda settimana dei Giochi Olimpici per il ciclismo sarà tutta incentrata sulla pista.

Alle 17 si apriranno le porte del velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines e saranno le donne ad inaugurare la rassegna con la prova del Team Sprint e sarà una novità perché questa prova è al debutto olimpico in campo femminile.

Per l'Italia invece l'ora X scatterà alle 17.27 quando cominceranno le qualificazioni dell'inseguimento a squadre maschile. Francesco Lamon, Jonathan Milan, Simone Consonni e Filippo Ganna sono i campioni in carica, il 4 agosto del 2021 hanno vinto l'oro stabilendo il record mondiale con il tempo di 3'42"042. Sulla loro strada troveranno i quartetti di Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Svizzera.

La gara, come detto, si aprirà con le qualificazioni: ogni team gareggia da solo, i due quartetti meno veloci vengono eliminati, gli altri otto

passano al primo turno. Ma sarà determinante partire subito forte, anzi fortissimo: le quattro formazioni più veloci, infatti, potranno battersi per l'oro, le altre quattro resteranno in corsa per la sola medaglia di bronzo.