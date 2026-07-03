Messi cerca il pass a casa "sua": Miami

I campioni del mondo in carica dell'Argentina contro la cenerentola del Mondiale, ovvero quel Capo Verde tuttora imbattuto che nella classifica Fifa occupa oggi la posizione numero 67. Sulla carta ovviamente non ci sarebbe partita, in campo chissà: del resto Vozinha e compagni hanno finora stupito tutti avendo raccolto tre pareggi contro Spagna (niente meno), Uruguay e Arabia. Se si trattasse di una sfida di campionato, sarebbe il più classico dei testa-coda: siccome però nel calcio può sempre succedere di tutto, tanto vale godersi lo spettacolo. Nella tarda serata, a Miami: casa di Messi, certo, coccolato come è giusto fare con chi ha scritto pagine di storia del calcio. Anche qui, dove ha già segnato sei gol diventando il miglior marcatore di tutti i tempi del Mondiale: a 39 anni e nel mezzo del dorato pre-pensionamento sulle coste della Florida, erano in tanti a immaginare che non potesse più essere protagonista. Invece, come non detto: se anche non sprinta per il campo, il cervello calcistico è di un'altra categoria e il piede sinistro quello di sempre.

Va da sé che anche oggi sarà lui a guidare l'attacco dell'Albiceleste, con a fianco Lautaro e una squadra intera che farà di tutto per metterlo a suo agio: rimandare il più possibile la last dance' della Pulce è l'obiettivo della squadra di Scaloni, che ha in testa la folle idea di concedere il bis passando magari dalla semifinale contro il Brasile per poi ritrovare la Francia nell'atto conclusivo. Dall'altro lato, appunto, Capo Verde: gli africani hanno già vinto il loro Mondiale, ma sognare non costa nulla.