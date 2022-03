Federica Brignone conquista la Coppa del Mondo di SuperG

Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di SuperG. La certezza matematica è arrivata prima ancora di scendere in pista nella gara di Lenzerheide, in Svizzera, dove è finita fuori la diretta rivale per il titolo, l'azzurra Elena Curtoni.

Arriva un'altra affermazione in stagione dopo l'argento e il bronzo a Pechino 2022. Nell'ottavo SuperG della stagione dove ne ha vinti 3 (St.Mortiz, Atenmarkt, Garmisch), la valdostana ha dunque sfruttato il primo match point.

La Coppa di oggi si aggiunge alla sfera di cristallo generale conquistata nel 2020 (unica azzurra a riuscirci) e alle coppe di specialità in gigante (2020) e combinata (2019 e 2020). Per Federica, l'azzurra più vincente in Coppa del mondo (19 successi), è subito riscatto in questa specialità dopo il deludente settimo posto nel SuperG olimpico.

La gara

Elena Curtoni, quinta in discesa ai Giochi di Pechino e scesa col pettorale numero 5, ha risolto subito il derby azzurro inclinandosi troppo e finendo fuori pista consegnando la coppa di specialità alla collega valdostana (tra le due c'erano solo 99 punti di distacco in classifica).

Federica, uscita dal cancelletto già con la vittoria assicurata ha comunque attaccato prendendo grandi rischi sul tracciato svizzero di Lenzerheide che con le sue curve convulse e aritmiche, sembrava più simile a quello di un gigante. E alla fine va bene anche un nono posto per brindare al successo in Coppa del Mondo.

Ad aggiudicarsi la gara è la francese Romane Miradoli davanti all’americana Mikaela Shiffrin, reduce da un’Olimpiade più che deludente con zero medaglie in 6 gare. Terza la svizzera Lara Gut, campionessa olimpica nella specialità in Cina oltre che bronzo in gigante. Dietro l'elevetica, un buon quarto posto di Marta Bassino. Ha rinunciato a correre Sofia Goggia, terza nella classifica di specialità: la bergamasca ha preferito concentrarsi sulla discesa dove è a un passo dalla conquista del trofeo di velocità.

Le reazioni

"Sono contentissima veramente. Finalmente riceverò la coppa sul podio! Mi dispiace per Elena, ha fatto una stagione stratosferica. Non ho fatto una bella gara, ho sbagliato molto facendo errori e frenate. Son partita bene ma mi son sentita scivolare e ho fatto un grosso errore dove è uscita Elena" , le prime parole di Brignone al termine della gara.

Tra gli spettatori nel parterre della pista svizzera, un ospite di lusso come Roger Federer, l'ex numero 1 al mondo e campione di 20 Slam che ha da poco ripreso la preparazione dopo le operazioni al ginocchio destro.

La leggenda del tennis ha scambiato quattro chiacchiere con Federica, che felicissima ha dichiarato: "L'emozione più grande oggi è stata incontrare Roger Federer che è il mio idolo da sempre. Gli ho detto che sono una sua grande fan e se poteva fare una foto, poi gli ho detto che probabilmente avrà molte più richieste di foto di noi oggi".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?