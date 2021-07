Federica Pellegrini nella storia: va in finale per la quinta nei 200 sl

Per la quinta volta consecutiva Federica Pellegrini vola alla finale olimpica nei 200 metri stile libero: nella sua gara preferita la Divina supera la semifinale anche a Tokyo 2020 grazie al settimo tempo in 1'56"44.

Federica Pellegrini c'è, è nella storia: adesso è diventata la prima donna nella storia ad aver centrato la quinta finale consecutiva nella stessa specialità, i 200 stile libero. Un'impresa riuscita soltanto al leggendario Micheal Phelps dal 2000 al 2016 in cinque finali consecutive nei 200 farfalla. La deludente prestazione nella batteria doveva essere in qualche modo riscattata, è così è stato.

L'approdo in semifinale era stato con il brivido del 15° tempo in 1'57"33. Stavolta ha fatto la gara dalla corsia numero 8 da vera combattente, aveva tutto da perdere ed invece ce l'ha fatta anche stavolta. Ha toccato e atteso il cronometro e il resoconto delle qualificate poi si è messa le mani sul volto, ha pianto ed ha faticato ad uscire dall'acqua ancora in preda all'emozione. La seconda semifinale l'ha vista chiudere dunque al terzo posto per il settimo tempo in 1'56"44. Un'ottima risposta dopo le difficoltà patite ieri, nonostante una prestazione non proprio clamorosa, ma comunque decisamente migliore rispetto ai tempi ottenuti ieri. La più veloce è la neolimpionica australiana dei 400 sl, Ariarne Titmus in 1'54"82, seguita da Siobhan Haughey in 1'55"16 e dalla americana Katie Ledecky, terza in 1'55"34.

COME TE NESSUNO MAI, FEDE SEI LEGGENDA



A 33 anni, la Divina conquista la 5^ finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero



L'impresa storica di Federica Pellegrini #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming pic.twitter.com/o8EZnjheT6 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 27, 2021

Grande la commozione a fine gara: "Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade" , ha spiegato Federica in lacrime. "Era - ha aggiunto - un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto. Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni. Era sicuramente questo - ha ripetuto più volte - l'obiettivo di questa Olimpiade" . E ancora: "Sono strafelice. È tutto molto bello - ha detto ai microfoni della Rai -. E ora solo divertimento per il mio ultimo 200 stile" . Ora finalmente si godrà la sua quinta finale olimpica.

Questo record individuale è di fatto, il grande obiettivo che la Pellegrini si era prefissata prima di partire per il Giappone. Nonostante le varie recenti difficoltà, alla soglia dei 33 anni Federica disputerà l’ennesimo atto conclusivo nella sua disciplina preferita. Ora andrà alla caccia di un un altro podio olimpico, in quella che sarà la sua ultima finale olimpica nei 200 stile libero. Sarà durissima ma si sa nulla è impossibile per la Divina. Dopo un argento, un oro, un quinto e un quarto posto: serve l’ultima impresa per chiudere il cerchio nel migliore dei modi. L'appuntamento nella prossima notte italiana.

