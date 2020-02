Federica Pellegrini troppo magra? Il suo allenatore spiega il perché

Federica Pellegrini si sta preparando duramente per le Olimpiadi estive che potrebbero essere anche le ultime per la Divina che nel corso dei mesi ha sempre dichiarato di volersi ritirare dopo Tokyo 2020. Recentemente, però, la 31enne di Mirano ha gettato alcuni dubbi circa il suo ritiro dal nuoto e la cosa farà di certo piacere ai suoi tanti tifosi che si augurano di poterla ammirare ancora a lungo in vasca.

Una dura preparazione

La Pellegrini si sta allenando in Arizona, a Flagstaff, e la sua ultima foto postata sui social ha scatenato i suoi follower in una serie di commenti: "Mamma mia quant'è magra Federica?". In molti, però, hanno notato come la fuoriclasse veneta sia più asciutta, più scolpita e dunque più magra con Matteo Giunta suo tecnico e preparatore atletico che ha spiegato il perché e le sue parole sono state riprese dalla Gazzetta dello Sport: "Va tutto bene, per gli allenamenti in altura bisogna fare attenzione perché si tende a perdere peso, bisogna stare attenti anche ad idratarsi bene, i quantitativi di acqua che devono essere assunti sono molto superiori a quello che avviene di norma a livello del mare".

La Divina si sta allenando in altura dove gli allenamenti sono resi ancora più massacranti rispetto a quelli tradizionali dalla respirazione in quota tra i 2000 e i 3000 metri di altezza che porta dunque ad un calo fisiologico di peso. La giornata tipo è composta da doppi allenamenti e una sola seduta il mercoledì e il sabato, e ben tre volte a settimana in palestra. Mercoledì, sabato pomeriggio e la domenica riposo con Federica che mediamente nuota 16 chilometri durante i periodi di carico.

Un'alimentazione equilibrata

Giunta ha anche parlato dell'alimentazione di Federica: "Anche l'alimentazione deve essere super corretta, proprio perché in altura si ha questa tendenza a perdere peso. Fede si sta allenando molto, soprattutto dal punto di vista fisico. Fisicamente sta bene. E la foto postata su Instagram lo dimostra".

Giunta ha poi continuato: "La preparazione fisica è fondamentale, sempre e soprattutto quando inizi a diventare grande con l'età e acquisisce un fattore determinante per essere al top della condizione. Per quanto riguarda la nutrizione se ne occupa Alexander Bertuccioli, è un medico-nutrizionista di Pesaro. Lavoriamo con lui ormai dal 2016 e tutto va bene anche sotto questo aspetto".

La Pellegrini si è anche tinta i colori di rosa e il suo coach ha trovato una spiegazione anche a questo: "Il rosa è il colore della spensieratezza, della leggerezza, sensazione che provo ogni volta che nuoto in piscina. Ogni tanto un colpo di testa dà sale alla vita, anche se io resto un pesce di acqua dolce".

