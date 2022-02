Fenomeno Italia batte tutti. Ma il bello arriva adesso

Ai Giochi l'Italia sale sull'ottovolante. Stefania Constantini e Amos Mosaner non smettono di divertirsi e continuano a collezionare successi. Nel doppio misto, la coppia azzurra ha messo a segno finora otto successi su altrettante gare disputate. Un cammino straordinario. Ieri le loro mani non hanno tremato né contro i padroni di casa della Cina, superata 8 a 4, né contro la temibile Svezia, battuta 12-8, grazie ai 4 punti segnati nell'ultimo end.

Nella notte italiana, il duo azzurro ha giocato l'ultimo incontro del girone contro il Canada, con la consapevolezza però che anche in caso di sconfitta la coppia tricolore resterebbe comunque al primo posto in classifica. L'esito dell'ultimo incontro con il Canada, che si gioca la permanenza tra le prime quattro, definirà il quadro delle semifinali (in programma oggi dalle ore 13 italiane). Al momento, oltre all'Italia risultano qualificate Gran Bretagna e Norvegia. All'ora di pranzo, Constantini e Mosaner proveranno a riscrivere la storia del curling: infatti, mai l'Italia ha conquistato una medaglia in questa disciplina ai Giochi invernali. Con un eventuale successo in semifinale e il passaggio all'atto conclusivo, gli azzurri avrebbero la sicurezza di salire sul podio a Pechino.

Ma meglio fare un passo alla volta. Come racconta Stefania Constantini, anni 22, atleta delle Fiamme Oro: «Penso che stiamo facendo benissimo, stiamo provando a fare del nostro meglio in ogni partita. È importante restare concentrati e non guardare troppo in là. Siamo una squadra forte ma lo sono anche le altre. Penso che sia molto importante quello che stiamo facendo qui, in Italia il curling non è conosciutissimo ma ora sono in tanti a seguirci, anche perché è stato il primo sport a cominciare in questa Olimpiade. I prossimi Giochi invernali saranno a Milano-Cortina e penso che stiamo aiutando il curling italiano a crescere». L'altro azzurro, Amos Mosaner (Aeronautica Militare), invece spiega, in poche ma semplici parole, qual è il segreto di questo cammino finora immacolato del duo allenato da Violetta Caldart. «Ognuno fa la sua parte, la chiave è questa. Nessuno di noi vuole fare qualcosa meglio dell'altro». Forza azzurri, non fermatevi proprio ora sul più bello.